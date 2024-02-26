Поповнення в Сонячній системі: на орбітах Урана і Нептуна знайшли щось цікаве (фото)

Дослідники виявили на орбітах двох планет кілька нових супутників.

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Астрономи за допомогою наземних телескопів знайшли три раніше невідомі супутники поруч з Ураном і Нептуном. Один із супутників обертається навколо Урана і ще два — навколо Нептуна. Відкриття збільшило кількість місяців Урана до 28, а Нептуна до 16, пише ScienceAlert.

Поки що супутники не отримали офіційних імен, але, за попередніми даними, супутнику Урана буде присвоєно назву одного з творів Шекспіра, а два місяці Нептуна будуть названі на честь морських богинь із грецької міфології.

"Виявлені три супутники — найбільш тьмяні, з тих, що коли-небудь виявляли наземні телескопи. Для того, щоб виявити такі тьмяні об'єкти, знадобилося спеціальне опрацювання зображень", — каже астроном Скотт Шеппард із Наукового інституту Карнегі

Виявлення нових місяців у планет Сонячної системи не є чимось рідкісним у сучасній астрономії. У міру того, як технології та методи вивчення космосу вдосконалюються, наука відкриває все більше таємниць.

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До останнього часу вважалося, що найбільша кількість місяців обертається навколо Юпітера і Сатурна, водночас Нептун і Уран залишалися без належної уваги. Річ у тім, що дві зовнішні крижані планети Сонячної системи розташовані занадто далеко від Землі, що ускладнює спостереження.

Нещодавно відкритий супутник Урана S/2023 U1 Фото: Scott Sheppard

Новий місяць Урана було виявлено за допомогою телескопа Магеллана в листопаді 2023 року, що також підтверджували більш ранні спостереження у 2021 році. Попередньо місяць назвали S/2023 U1, і він став першим місяцем Урана, який було виявлено більш ніж за 20 років.

Його діаметр становить майже 8 км, що робить Місяць найменшим супутником Урана і в Сонячній системі. Його орбітальний період становить 680 днів.

Найяскравіший із двох супутників Нептуна, позначений як S/2002 N5, уперше було виявлено у вересні 2021 року, а після цього у 2022 і 2023 роках.

"Після того, як орбіту S/2002 N5 навколо Нептуна було визначено за допомогою спостережень 2021, 2022 і 2023 років, її простежили до об'єкта, який помітили поблизу Нептуна 2003 року, але загубили ще до того, як вдалося підтвердити, що він обертається навколо планети", — каже Шеппард.

Діаметр об'єкта становить 23 км, а його період подорожі орбітою становить 9 років.

Другий місяць Нептуна трохи менший і тьмяніший, його помітили 2021 року за допомогою телескопа Субару. Об'єкт було позначено як S/2021 N1, а його діаметр становить 14 км. S/2021 N1 робить оберт навколо Нептуна за 27 років.

Таке відкриття наштовхнуло вчених на думку про те, що у Нептуна й Урана може виявитися стільки ж супутників, як і в Сатурна (146) та Юпітера (95).

Нагадаємо, у Сатурна виявили 62 нових супутники. Тепер у Сатурна більше супутників, ніж у будь-якої іншої планети в Сонячній системі.