Загадочная смерть дельфина на побережье: кровь сочилась из глаз и челюсти животного (фото)

Исследователи расследуют ужасную смерть морского млекопитающего на пляже в Нью-Джерси, чтобы найти виновника трагедии.

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Морское млекопитающее было замечено на пляже в Нью-Джерси 19 февраля: свидетели трагедии отмечают, что из глаз и челюсти животного сочилась кровь. Исследователи до сих пор не знают, что стало причиной гибели животного, однако местные жители уверены, что дельфин пал жертвой деятельности человека в океане, пишет Daily Mail.

Предполагается, что причиной гибели млекопитающего стали гидролокаторы ветряной компании, которые используются для составления карты морского дна. Ранее исследователи уже предполагали, что эта технология влияет на жителей океана, препятствуя передвижению животных и толкая их навстречу лодкам или выбрасывая на берег.

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Предыдущие исследования уже показали, что воздействие высоких частот сонара может ввести в заблуждение морских млекопитающих. Более того, порой это заставляет их плыть на огромные расстояния и быстро менять глубину, что может привести к кровотечению из глаз и ушей. Отметим, что эксперты ранее также заявляли о том, что доказательства гидроакустической травмы можно обнаружить "при внешнем осмотре жертвы".

По словам исполнительного директора Ассоциации коммерческого рыболовства Лонг-Айленда Бонни Брэйдли, на берегу было обнаружено тело обыкновенного дельфина с коротким клювом, которого можно встретить вдоль континентального склона в водах глубиной от 200 до 2000 метров. Однако этот вид дельфинов чрезвычайно редко встречается вблизи пляжей.

На теле дельфина обнаружены раны Фото: Twitter

По словам местного жителя Джейми Стейерта, который и обнаружил мертвого дельфина, они с горожанами постоянно просят доказать отсутствие нарушений слуха у выброшенных на берег животных, однако ранее им отказывали. В то же время исследователи отмечают, единственный способ определить причину смерти млекопитающего — провести вскрытие и проанализировать ушную кость на наличие повреждений.

Отметим, что уши дельфина расположены в области нижней челюсти, однако неясно, находится ли отверстие именно в этом месте. Очевидцы сообщают, что из глаз и челюсти животного сочилась кровь, однако причина кровотечения до сих пор остается неизвестной.

В то же время координатор Национального управления океанических и атмосферных исследований Джастин Визбике считает, что причиной крови на теле животного могли стать птицы. Когда тело лежит на пляже, оно становится добычей для местных чаек, а потому вполне вероятно, что круглая дыра на морде и кровавая глазница являются результатом атаки птицы.

Тело дельфина обнаружили на пляже в Нью-Джерси Фото: Twitter

Ранее NOAA также заявляло о том, что появляется все больше данных, свидетельствующих о том, что воздействие интенсивного подводного звука в нескольких местах может привести к тому, что некоторые дельфины и другие млекопитающие в конце концов могут выброситься на берег и погибнуть. В данный момент ученые продолжают изучать все аспекты акустической коммуникации и слуха морских животных, а также влияние звука на поведение и слух китов.

Местные жители подозревают, что в смерти дельфина виновато использование гидролокатора, который был задействован ветроэнергетической компанией. В качестве доказательства горожане приводят обнаружение недалеко от берега мексиканского судна HOS Browning, которое, согласно документам, проводит геотехническое, геодезическое и геолого-геофизические исследования. В то же время неясным остается, действительно ли судно проводило исследования в день смерти дельфина — тот момент еще предстоит выяснить.

Ученые отмечают, что дельфин в действительности мог умереть по целому ряду причин, а потому окончательные результаты будут сделаны лишь после вскрытия.

Ранее Фокус писал о том, что кто-то травит океан цианидом, уничтожая все живое: ученые пытаются найти виновного.