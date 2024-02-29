Найден способ остановить изменение климата: предлагают "обескровить" стратосферу Земли

Исследователи считают, что удаление воды из воздуха до того, как она попадает в стратосферу планеты, где действует как парниковый газ, может помочь предотвратить кризис.

Related video

Годами исследователи предупреждали, что на планету надвигается климатический кризис, который отразится на жизни всего живого на Земле и планеты в целом. В прошлом году ученые заявили, что климатический кризис уже здесь: 2023 год официально признали самым жарким за всю историю наблюдений, а на Землю обрушились невероятные волны тепла, засухи и лесных пожаров, пишет Live Science.

В свете всех этих событий ученые все чаще сосредотачиваются на поиске вероятных вариантов борьбы с изменением климата. В новом исследовании команда сосредоточилась на изучении возможности удаления воды из воздуха до того, как он достигнет стратосферы, где водяной пар начнет действовать как парниковый газ. Предполагается, что такие действия помогут смягчить последствия изменения климата.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Известно, что водяной пар в стратосфере образует губчатый барьер, предотвращающий выход тепла, излучаемого с Земли в космос. Теперь ученые рассматривают варианты обезвоживания этого слоя земной атмосферы для охлаждения закипающей Земли.

Отметим, что стратосфера находится на высоте от 12 до 50 километров над поверхностью планеты и находится над другим слоем, известным как тропосфера. В тропосфере вода циркулирует естественным образом и просачивается в стратосферу, однако эта "утечка" не является равномерной по всей планете. По словам ведущего автора исследования, физика из Лаборатории химических наук Национального управления океанических и атмосферных исследований Джошуа Шварца, наблюдения показывают, что большая часть воздуха попадает в стратосферу в тропиках.

Более того, команда обнаружила, что один регион над северной Австралии, вероятно, играет особенно важную роль в контроле восходящего движения воздуха и водяного пара. Шварц предполагает, что если им с коллегами удастся "осушить" стратосферу даже на этом небольшом участке, это позволило бы уменьшить количество пара в стратосфере, а следовательно выпустить больше инфракрасного излучения в космос.

Ученые проверили свою идею, используя данные о водяном пару и температура, полученные исследователями NASA, и компьютерные модели, имитирующие удаление водяного пара из воздуха непосредственно перед его попаданием в стратосферу.

Попадая в стратосферу, воздух рассеивается от тропиков к полюсам и держится здесь около 4 лет, пока вновь не вернется в тропосферу. Именно поэтому ученые считают, что именно контроль водяной пар до того момента, как он попадет в стратосферу, может стать эффективной стратегией в борьбе с изменениями климата.

В ходе исследования команда также изучила возможность засеивания воздуха над Австралией частицами, способными образовывать зародыши льда. Таким образом, по словам Шварца, такой способ позволит создать недолговечное облако, которое затем упадет на более низкие высоты, относительно быстро станет теплее, а затем испарится.

Предполагается, что ученые смогут вводить эти частицы "там, где это важно". Таким образом исследователи смогут постепенно иссушать стратосферу и компенсировать одну семидесятую часть потепления, вызванного изменением климата.

Отметим, что детали предполагаемой стратегии все еще остаются неясными. Модели ученых предполагают использование частиц трийодида висмута, который ранее также рассматривался для другого типа климатической инженерии — истончения перистых облаков.

Ранее Фокус писал о том, что будущее на Земле под угрозой: 20 из 35 показателей пригодности к жизни на пределе.