Музыкальная пауза. Впервые в мире песню выпустили в виде физического куска пиццы (видео)

Трэш-метал группа из Кентукки выпустила новый сингл, который особенно хорошо звучит, если вы голодны.

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Некоторые говорят, что физические музыкальные носители мертвы, однако популярность виниловых пластинок продолжает расти, и даже компакт-диски возвращаются на полки музыкальных магазинов — об этом свидетельствуют доходы от продаж, которые достигли десятилетнего максимума. Однако трэш-метал команда родом из Кентукки, похоже, вышла на новый уровень — музыканты буквально выпустили сингл на физическом куске пиццы, пишет Gizmodo.

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Последний сингл группы Belushi Speed Ball вышел в форме кучка пиццы. "Носитель" представляет собой кусочек пиццы, залитый смолой, в комплекте с крошечным динамиком и кнопкой воспроизведения. Видео воспроизведения сингла позже было размещено в TikTok группы.

Belushi Speed Ball стали популярными благодаря риффам и насмешливым текстам с отсылками к "Губке Бобу" и ядовитыми комментариями о системах муниципальных отходов. Эксперты также отмечают, что музыка группы относится к поджанру трэш-метала "Pizza Thrash" — уничижительное названия для групп, опирающихся на культурные отсылки 80-х.

По словам вокалиста группы Винни Крастеллано, некогда один критик сравнил их музыку с "замороженной пиццей в пиццерии", но едва ли музыкантов это огорчило — они с гордостью приняли титул первой группы Pizza Thrash, выпустившей песню на физическом куске пиццы.

Отметим, что новый сингл группы под названием "Пицца" стал далеко не первым подобным опытом группы. Ранее они уже выпускали альбомы на картриджах Super Nintendo, Gameboy Advance и Nintendo 64, помещала песни в Firbys и упаковки Dunkaroos, выпускала записи на VHS и 8-дорожечные кассеты.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли способ сделать пиццу и пирожные полезными: поможет один ингредиент.