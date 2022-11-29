Ученые нашли способ сделать пиццу и пирожные полезными: поможет один ингредиент

Исследователи утверждают, что добавка не повлияет на вкусовые качества продуктов, но сделает их гораздо более здоровыми.

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Большинство из нас могли бы использовать немного больше клетчатки в своем рационе, чтобы улучшить здоровье и пищеварительные процессы. Австралийские ученые разработали специальный продукт, который поможет нам в этом, не испортив привлекательность блюд, пишет Science Alert.

Группа ученых из Университета RMIT в Австралии разработала специальный продукт под названием FiberX — он состоит из модифицированного крахмала. Предполагается, что в ближайшем будущем мы сможем добавлять его в любимые, но не очень полезные блюда, чтобы сделать их немного полезнее.

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Исследователи отмечают, что FiberX производится из природных крахмалов пшеницы, кукурузы и маниоки. По сути он действует на нашу пищеварительную систему также как и клетчатка — сопротивляется пищеварению в кишечнике человека, позволяя микроорганизмам в толстой кишке ферментировать его и потенциально улучшает процесс пищеварения в целом.

При этом, как уверяют ученые, новый продукт не будет оказывать никакого негативного влияния на блюда — австралийские ученые уверяют, что вкус, цвет и даже структура пиццы или пирожных останется прежней.

Разработчики FiberX уверены в универсальности своего продукта и считают, что его можно будет добавлять как в продукты с низким содержанием клетчатки, так и в продукты с низким содержанием калорий и низким гликемическим индексом. Кроме того, новая разработка подойдет и тем, кто придерживается безглютеновой диеты.

По словам технолога пищевых продуктов и соавтора исследования Асгара Фаранаки, им с командой удалось создать универсальный продукт. Ученые считают, что добавление FiberX в белый хлеб, булочки для гамбургеров, пиццу и пирожные сродни тому, как родители добавляют в рацион детей полезные овощи, пряча их в других продуктах.

В ходе тестов ученым удалось добавить в рецепты до 20% FiberX, не повредив вкуса, запаха или текстуры. Потребуется больше исследований и усовершенствований технологии производства, чтобы вывести новый препарат в масштабное производство, однако результаты исследования многообещающие.

Отметим, что клетчатка является углеводом, который не переваривается человеческим кишечником, что улучшает работу нашей пищеварительной системы и поддерживает ее здоровье. Более ранние исследования показывают, что клетчатка также играет важную роль в предотвращении развития диабета 2 типа, а также значительно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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