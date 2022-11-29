Учені знайшли спосіб зробити піцу та тістечка корисними: допоможе один інгредієнт

Дослідники стверджують, що добавка не вплине на смакові якості продуктів, але зробить їх набагато здоровішими.

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Більшість із нас могли б використовувати трохи більше клітковини у своєму раціоні, щоб покращити здоров'я та травні процеси. Австралійські вчені розробили спеціальний продукт, який допоможе нам у цьому, не зіпсувавши привабливість страв, пише Science Alert.

Група вчених із Університету RMIT в Австралії розробила спеціальний продукт під назвою FiberX — він складається з модифікованого крохмалю. Передбачається, що в найближчому майбутньому ми зможемо додавати його до улюблених, але не дуже корисних страв, щоб зробити їх трохи кориснішими.

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Дослідники відзначають, що FiberX виробляється з природних крохмалів пшениці, кукурудзи та маніоки. По суті він діє на нашу травну систему так само, як і клітковина, — опирається травленню в кишківнику людини, дозволяючи мікроорганізмам у товстій кишці ферментувати його та потенційно покращує процес травлення в цілому.

Водночас, як запевняють учені, новий продукт не надаватиме жодного негативного впливу на страви — австралійські вчені запевняють, що смак, колір і навіть структура піци чи тістечок залишиться незмінною.

Розробники FiberX упевнені в універсальності свого продукту й вважають, що його можна буде додавати як у продукти з низьким вмістом клітковини, так і продукти з низьким вмістом калорій і низьким глікемічним індексом. Крім того, нова розробка підійде й тим, хто дотримується дієти без глютену.

За словами технолога харчових продуктів і співавтора дослідження Асгара Фаранакі, їм із командою вдалося створити універсальний продукт. Учені вважають, що додавання FiberX у білий хліб, булочки для гамбургерів, піцу й тістечка схоже на те, як батьки додають в раціон дітей корисні овочі, ховаючи їх в інших продуктах.

У ході тестів ученим вдалося додати до рецептів до 20% FiberX, не пошкодивши смак, запах чи текстуру. Потрібно більше досліджень і вдосконалень технології виробництва, щоб вивести новий препарат у масштабне виробництво, проте результати дослідження перспективні.

Зазначимо, що клітковина є вуглеводом, який не перетравлюється людським кишківником, що покращує роботу нашої травної системи та підтримує її здоров'я. Більш ранні дослідження показують, що клітковина також відіграє важливу роль у запобіганні розвитку діабету 2 типу, а також значно знижує ризик серцево-судинних захворювань.

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