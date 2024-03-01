Худшее впереди. Названы три области, на которые в этом году обрушится адская жара (фото)

Прошлый год официально признан самым жарким за всю историю наблюдений, однако исследователи предупреждают, что впереди нас ждут еще более рекордные температуры.

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Климатический кризис обрушился на Землю невероятными волнами тепла, засухи и лесных пожаров. В итоге 2023 год официально признали самым жарким за всю историю наблюдений, однако ученые предупреждают — это лишь "цветочки". Вероятно, в 2024 году нас ждут "ягодки", и ученые назвали районы, которые пострадают больше всего, пишет Daily Mail.

Эксперты из Китайской академии метеорологических наук составили ужасающие карты, где показаны три района, которые, скорее всего, будут охвачены рекордной жарой в этом году. Основной причиной невероятной жары называют Эль-Ниньо, которое способствует повышению температуры моря, наблюдающемуся последние несколько лет.

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Результаты исследования показывают, что Бенгальский залив, Филиппины и Карибское море, вероятно, пострадают от рекордной жары до июня этого года. Увы, это не значит, что люди, проживающие в других районах планеты окажутся в безопасности.

Команда также обнаружила, что существует 90% вероятность того, что за тот же период произойдет рекордная глобальная средняя приземная температура. Одним из ключевых факторов климатических различий во всем мире называют Эль-Ниньо, меняющего погоду во всем мире и создающего еще большее давление на климатическую систему Земли и повышение ее средней глобальной температуры.

Авторы исследования пришли к выводу, что этот эффект на самом деле настолько выражен, что является "самым сильным фактором, определяющим годовые изменения климата на Земле". В своей работе ученые пытались понять, как Эль-Ниньо влияет на локальные скачки температуры: для этого они создали модель, способную оценить, насколько жаркими станут те или иные районы в год Эль-Ниньо.

Эта модель выявила разницу между средними региональными температурами между июлем 2023 года и июнем 2024 года и базовым уровнем 1951-1980 годов. Результаты показывают, что при умеренном сценарии температура в Бенгальском заливе, на Филиппинах и в Карибском море будет рекордно высокой — более чем на 1°C выше среднего.

На этой карте показано изменение по сравнению со средним значением в сценарии сильного Эль-Ниньо Фото: Scientific Reports

В случае наиболее пессимистичного сценария последствия будут еще более выраженными. В районах Аляски, Амазонки и Южного-Китайского моря также будут зафиксированы температурные рекорды: на Аляске пики на 2,4°C превысят средний результат.

Модель также предсказывает, что даже при умеренном сценарии с 90% вероятностью средняя приземная температура побьет исторический рекорд 2023 года: при умеренном Эль-Ниньо температура GSMT будет на 1,03–1,10°C выше среднего; при сильном Эль-Ниньо температура поднимется на 1,06–1,20°C выше среднего.

Команда также предполагает, что в этом году мир может подвергнуться большему риску экстремальных погодных явлений. Например, на Аляске существует риск таяния ледников и вечной мерзлоты, что приведет к повышению моря и потенциальному выходу из-под контроля потепления. В то же время в Амазонии возникнет повышенный риск возникновения экстремальных лесных пожаров. Также ученые опасаются, что круглогодичные волны тепла станут более интенсивными и опасными — в результате под угрозой окажется большее количество людей.

Ранее Фокус писал о том, как защитить планету от закипания: NASA предлагает "заморозить" атмосферу Земли.