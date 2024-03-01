Привет, "Звездные войны". Похожие на Татуин планеты более пригодны для жизни, чем считалось

Исследователи предполагают, что обитаемые планеты в двойных звездных системах могут быть более распространенными, чем считалось ранее.

Related video

В кинофраншизе "Заездные войны" главный герой Люк Скайуокер родом с вымышленной планеты под названием Татуин, где в небе можно увидеть сразу два солнца. Но могут ли быть пригодными для жизни планеты, которые находятся в двойных звездных системах в реальной Вселенной? Авторы исследования, опубликованного в издании The Astronomical Journal, считают, что такие звездные системы могут иметь планеты с умеренным климатом, и они потенциально пригодны для жизни, пишет EarthSky.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Вымышленная планета Татуин находится в системе с двумя звездами. Поэтому иногда такие планеты, которые находятся в довольно распространенных во Вселенной двойных звездных системах, называют экзопланетами Татуина.

Важно

Как Татуин из "Звездных войн". Обнаружена новая планета: она вращается сразу вокруг двух звезд

В ходе исследования ученые изучили 40 двойных звездных систем, в которых планеты вращаются вокруг одной из звезд, а вторая звезда, в свою очередь, вращается вокруг этой звезды и всей ее планетной системы. Во всех изученных двойных звездных системах есть хотя бы одна планета и ученые обнаружили, что эти системы демонстрируют высокую степень согласованности в своем орбитальном движении.

В ходе исследования ученые изучили 40 двойных звездных систем, в которых планеты вращаются вокруг одной из звезд, а вторая звезда, в свою очередь, вращается вокруг этой звезды и всей ее планетной системы Фото: EarthSky

По словам ученых, выяснилось, что планеты вращаются точно в том же направлении, в котором вращается первая звезда, а вторая звезда вращается вокруг этой системы в той же плоскости, что и планеты. Авторы исследования считают это идеальным выравниванием. Конечно, оно было обнаружено не во всех звездных системах, но в шести их них такая согласованность присутствует.

По словам ученых, они обнаружили, что две звезды, которые находятся относительно недалеко друг от друга влияют на формирование планет из протопланетного диска и благодаря этому система является упорядоченной, а не хаотичной.

Планета Татуин. Кадр из фильма "Звездыне войны" Фото: Wikipedia

Авторы исследования считают, что на планетах, которые находятся в упорядоченной системе с двумя звездами скорее всего более умеренный и стабильный климат, чем в других более хаотичных системах. А это отличный признак того, что такие планеты могут быть пригодными для жизни. Ученые объясняют, что в системах, где две звезды имеют не такое выровненное орбитальное движение и расположены звезды по-другому, планеты подвергаются слишком большому нагреву.

Даже если в подобных системах существуют обитаемые планеты, то они не совсем будут похожи на Землю, говорят ученые. Во время одних сезонов на планетах Татуина половина этого мира будет освещаться светом одной звезды, а вторая звезда будет освещать другую сторону. Можно подумать, что одновременное освещение планеты двумя звездами может привести к повышению глобальной температуры, но это не так. Дело в том, что одна из звезд находится дальше, чем другая, поэтому ее свет и тепло будут слабее.

Во время одних сезонов на планетах Татуина половина этого мира будет освещаться светом одной звезды, а вторая звезда будет освещать другую сторону. Можно подумать, что одновременное освещение планеты двумя звездами может привести к повышению глобальной температуры, но это не так. Дело в том, что одна из звезд находится дальше, чем другая, поэтому ее свет и тепло будут слабее Фото: EarthSky

Во время других сезонов на таких планетах обе звезды будут освещать только одну сторону данного мира. Но из-за разницы в расстоянии одна из звезд будет выглядеть намного большей и более яркой, чем другая. По сути это то, что и показано в фильмах "Звездные войны", где в небе вымышленной планеты Татуин видно сразу два солнца.

Ученые считают, что таких планет в нашей галактике очень много, но являются ли эти миры обитаемыми, еще предстоит выяснить.

Как уже писал Фокус, астрономы нашли причину, почему возле карликовых звезд не формируются планеты газовые гиганты. И эта причина кроется в негативном влиянии больших злобных соседей маленьких звезд.

Также Фокус писал о том, что, как считают ученые, разгадка тайны темной материи кроется в необычных объектах. Ученые считают, что обнаружение нестабильных и взрывных древних звезд поможет понять самое загадочное вещество во Вселенной.