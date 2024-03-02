Никому и каждому понемногу: кому на самом деле принадлежит самый холодный континент Земли

Территориальные споры о том, кому на самом деле принадлежит ледяной континент, ведутся уже давно, а ответ на этот вопрос зависит от того, кому вы его задаете.

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Антарктида — самое холодное, сухое и ветреное место на Земли. Температура здесь может достигать максимума: летом термометры показывают -30°C, а зимой и того меньше — -80°C. Ледяной континент настолько отдален, что его постоянное население фактически равно нулю, а если вы захотите отправиться туда в экспедицию, вам перед этим, возможно, придется удалить один орган, пишет IFLScience.

И все же, несмотря на все эти неблагоприятные условия, споры о том, кому на самом деле принадлежит Антарктида, точатся уже давно. Так что же в ней такого?

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Кому принадлежит Антарктида?

Ответ на этот вопрос зависит от того, кого, где и когда вы спрашиваете. Причем ответ может варьироваться от "никто" до "53 разных страны".

В 1959 году был подписан Договор об Антарктиде, который регулирует всю деятельность на ледяном континенте. Соглашение, по последним подсчетам, было ратифицировано 56 странами и вводит в действие уникальную и глобально важную систему международного управления, тем самым превращая континент в регион исключительно мира и науки.

Исходя из этого, согласно международному праву, Антарктида не принадлежит никому: Договор об Антарктике прямо запрещает любое установление и расширение территориальных претензий на континенте. Кроме того документ предусматривает, что на ледяном континенте не должно вестись военной деятельности, в том числе военных испытаний и добычи полезных ископаемых.

Кто заявлял, что они владеют Антарктидой?

С геополитической точки зрения все немного сложнее. Несмотря на то, что никто официальное не владеет Антарктидой, существует немало стран, которые хотели бы, чтобы это было иначе. За всю историю лишь 7 стран когда-либо официально претендовали на части Антарктиды, а именно:

Великобритания; Аргентина; Австралия; Чили; Франция; Новая Зеландия; Норвегия.

Исследователи даже составили "политическую карту Антарктиды", где показано какая страна и на какую территорию претендует. Например, Норвегия, Австралия, Франция и Новая Зеландия претендуют на отдельные участки континента, тогда как претензии Чили, Аргентины и Великобритании совпадают.

По словам доцента Университета штата Колорадо, написавшего докторскую диссертацию по истории территориальных споров в антарктическом регионе, Адриана Хоукинса, в то же время почти все другие страны мира не признают этих претензий.

Политическая карта Антарктиды Фото: Wikimedia Commons

Почему все хотят владеть Антарктидой?

В мире, где полезные ископаемые и вода становятся все более дефицитными, правительства стран в первую очередь рассматривают Антарктиду с точки зрения ресурсов.

В то же время антарктическую нефть будет чрезвычайно трудно добывать — некоторые ледяные щиты континента имеют глубину до 4,8 километра. Однако предварительные исследования ученых показали, что в недрах Антарктиды на самом деле может скрываться около 200 миллиардов баррелей нефти.

Отметим, что сам Договор об Антарктике технически не имеет срока действия, однако различные его положения могут пересматриваться время от времени. Эксперты также считают, что экологические протоколы, запрещающие геологоразведку, как ожидается, будут вынесены на рассмотрение через 20 лет — в 2048 году.

Ранее Фокус писал о том, что ледник в Антарктиде раскалывается со скоростью 130 км/час.