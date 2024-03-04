Некоторые города Земли уходят под воду с невероятной скоростью: NASA показало их из космоса

Спутниковые снимки показывают, что некоторые города на планете уходят под воду с невероятно пугающей скоростью — ученые показали с какой.

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Обсерватория Земли NASA опубликовала снимки, показывающие шокирующую скорость, с которой земля опускается под некоторыми крупными городами. В частности, речь идет о мегаполисах на восточном побережье США, а именно в Нью-Йорке, Балтиморе и Чарльстоне, пишет Live Science.

Исследователи отмечают, что области, отмеченные темно-синим цветом, погружаются с наибольшей скоростью. В то же время оседание угрожает инфраструктуре, сельскохозяйственным и водно-болотным угодьям, особенно по мере повышения уровня моря.

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Спутниковые данные за 2007-2020 годы показывают, что земля под Нью-Йорком, Балтимором и Норфолком (Вирджиния)опускалась в среднем на 102 миллиметра в год. Однако новое исследование показывает, что в нескольких округах темпы падения оды выросли вдвое, а то и трое.

По словам геофизика из Технологического института Вирджинии и соавтора исследования Леонарда Оэнхена, оседание — это пагубная, локализованная и часто упускаемая из виду проблема в сравнении с глобальным повышением уровня моря. В то же время именно оседание является основным фактором, почему во многих частях восточной части США уровень воды неумолимо повышается.

Ученые отмечают, что проседание в действительности может иметь множество последствий для людей, обитающих вдоль побережья, в том числе:

повышенный риск наводнений;

повреждение домов;

повреждение инфраструктуры.

Данные нового исследования показывают, что минимум 867 000 объектов недвижимости и критически важной инфраструктуры, в том числе автомагистрали, железные дороги, плотины, аэропорты и дамбы, сегодня находятся в зоне риска.

Исследователи проанализировали данные спутников и GPS, чтобы установить движение прибрежных земель от Новой Англии до Флориды Фото: NASA

Команда Обсерватории Земли NASA заявляет, что оседание земель также может привести к попаданию соленой воды в сельскохозяйственные угодья, посевы и даже запасы пресной воды. Также этот процесс влияет на диких животных и их среду обитания, в особенности болота.

Данные свидетельствуют о том, что одним из наиболее быстро тонущих городов является Чарльстон (Южная Каролина), центр города здесь находится в 3 метрах над уровнем моря. Наблюдения ученых показывают, что город опускается с невероятной скоростью — 4 миллиметра в год. Команда считает, что оседание Чарльстона во многом вызвано человеческой деятельностью, в том числе откачкой грунтовых вод.

В то же время в таких городах, как Нью-Йорк, просадке способствует сразу несколько факторов, в том числе: мягкий грунт, на котором стоит город и вес зданий. В своей работе авторы исследования использовали спутниковые изображения и наземные датчики — в результате им удалось создать карту, показывающую изменчивость подъемов и падений различных участков побережья. Далее эти данные были сопоставлены с данными, собранными наземной Глобальной навигационной спутниковой системой для определения скорости погружения.

Данные также свидетельствуют, что среднеатлантический регион опускается быстрее, чем северо-восток США. Как полагают ученые, это связано с геологическим процессом, известным как ледниково-изостатическая корректировка. Этот процесс представляет собой продолжающееся движение суши, некогда обремененной тяжелыми ледниковыми щитами.

Соавтор исследования, директор лаборатории Технологического института Вирджинии Манучехра Ширзаи сообщает, в дальнейшем ученые планируют нанести на карты все береговые линии мира, используя ту же технику.

Ранее Фокус писал о том, что назван самый быстро тонущий город в мире: погружается под воду в 500 раз быстрее Нью-Йорка.