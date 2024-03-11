Красивый, но тяжелый багаж: могут ли павлины летать и не мешают ли им хвосты (фото)

Исследователи рассказали о том, могут ли летать одни из самых красивых птиц на планете, и как на эту способность влияют их невероятные хвосты.

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Павлины — одни из самых удивительных и красивых птиц на планете. Они распускают перья на огромных хвостах, чтобы привлечь партнера, одновременно расправляя огромное количество перьев разнообразных размеров и цветов, пишет IFLScience.

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Еще в 2013 году ученые провели исследование, которое показало, что в сложном хвосте самцов павлинов, также известном как шлейф, может быть более 150 перьев. Каждое из них увенчано переливающимися глазоподобным узором, известным как глазок или глазное пятно. Результаты исследования ученых показали, что привлекательность павлинов и их репродуктивный потенциал неимоверно падают, когда эти глазные пятна замаскированы — простыми словами расправленные перья имеют решающее значение, когда речь идет о размножении.

Известно, что кончики перьев павлиньего хвоста, похожие на глаза, привлекают внимание представителей противоположного пола, а размер самого хвоста считается ярким примером преувеличенной сексуально выбранной черты. Каждый глазок на хвосте павлина демонстрирует богатое разнообразие цветов благодаря наноструктурам, которые создают пурпурно-черный центр, окруженный концентрическими сине-зелеными и бронзово-золотыми кругами.

Огромный хвост не мешает павлинам взлетать Фото: Shutterstock

И все же, способны ли павлины летать и не мешают ли им хвосты? Исследователи обнаружили, что павлины действительно могут летать и хвосты, вероятно, никоим образом не мешают им подниматься ввысь. Еще в 2014 году ученые сосредоточились на том, чтобы понять, как павлиний шлейф влияет на способность птиц летать и обнаружили, что он вовсе не оказывает какого-либо пагубного влияния на летные характеристики птицы при взлете.

Ученые полагают, что отчасти это связано с низким сопротивление хвоста, что в свою очередь означает, что он оказывает крайне незначительное влияние на способность павлинов отрываться от земли. К слову, в своей работе ученые также обнаружили, что огромные хвосты павлинов необходимы не только для привлечения самок, они также помогают самцам отпугивать хищников и самоутверждаться среди других самцов.

Ранее Фокус писал о том, что сделано первое в мире фото птицы, которую не видели 20 лет: в черном шлеме с оранжевым хохолком.