Мощный взрыв на Солнце вызвал масштабное отключение связи на одном континенте (видео)

Из-за этого события ожидается появление геомагнитной бури на Земле.

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Спутник NASA GOES-16, который наблюдает за космической погодой, зафиксировал появление на Солнце мощной вспышки, которая произошла в воскресенье, 10 марта, в 14.13 по Киеву. Этот сильный взрыв произошел в солнечном пятне, где не ожидалось настолько мощного энергетического события. В результате на одном из континентов Земли произошло масштабное отключение радиосвязи, пишет Space.

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В течение нескольких дней в солнечном пятне AR3599 происходили солнечные вспышки не очень большой мощности, но именно 10 марта случилось то, чего меньше всего ожидали ученые от этого относительно небольшого участка Солнца. В этом пятне появилась мощная вспышка класса М7.4.

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Всего через 8 минут после возникновения на территории Африки и в южной части Атлантического океана произошло масштабное отключение радиосвязи, которое продолжалось в течение 30 минут.

В течение нескольких дней в солнечном пятне AR3599 происходили солнечные вспышки не очень большой мощности, но именно 10 марта случилось то, чего меньше всего ожидали ученые от этого относительно небольшого участка Солнца. В этом пятне появилась мощная вспышка класса М7.4 Фото: Скриншот

Подобные отключения радиосвязи на Земле являются обычным явлением после появления на Солнце мощных вспышек. Дело в том, что эти взрывы высвобождают сильный поток рентгеновских лучей и ультрафиолетового излучения, который летит к Земле со скоростью света.

Когда это излучение попадает в атмосферу Земли, оно ионизирует ее верхний слой, известный как термосфера, и вызывает отключение радиосвязи в той части планеты, которая во время вспышки была обращена к Солнцу.

По словам ученых из NASA, данная вспышка также сопровождалась корональным выбросом массы, то есть выбросом плазмы в космос. Поток плазмы улетел в сторону Земли со скоростью примерно 750 км/с и предполагается, что плазма ударит в магнитное поле Земли либо в среду, 13 марта, либо в четверг, 14 марта. Это событие может вызвать появление не очень сильной геомагнитной бури.

Что касается вспышек на Солнце, то они возникают, когда магнитная энергия накапливается в атмосфере Солнца и выходит в виде мощного всплеска электромагнитного излучения. Все солнечные вспышки ученые разделили на 5 классов по мощности. Самыми сильными считаются вспышки X-класса, за ними идут в 10 раз менее мощные вспышки класса М, а далее по списку идут еще менее сильные взрывы класса С, В и А. Последние три вида вспышек не очень мощные, а потому не оказывают существенного влияния на нашу планету. Внутри каждого класса цифры от 1 до 10 (а для класса Х ограничений нет) обозначают относительную мощность взрывного события.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили неизвестное астрофизическое явление. Оказалось, что под поверхностью некоторых мертвых звезд скрывается фонтан молодости. Ученые выяснили, что некоторые звездные трупы на самом деле могут "прожить" намного дольше, чем считалось.

Также Фокус писал о том, что самая мощная космическая ракета в мире, созданная компанией Илона Маска, готовиться к очередному старту, который может открыть ей путь к Луне и Марсу.