Секреты Солнечной системы: астрономы разгадали тайну рождения Нептуна и далеких ледяных миров

Первые в своем роде наблюдения показали состав двух ледяных астероидов на краю Солнечной системы.

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Окраины Солнечной системы отличаются от всей остальной ее части, а потому правила, которые управляют формированием и взаимодействием тел в этом регионе, скорее всего также отличаются. Этот регион известен как пояс Койпера, и начинается за орбитой Нептуна и простирается далеко в космос. Как показали новые данные зонда "Новые горизонты", пояс Койпера на самом деле намного больше, чем считали ученые. Но авторы нового исследования, опубликованного в журнале Astronomy & Astrophysicals, с помощью космического телескопа Уэбб впервые изучили состав поверхности двух небольших транснептуновых объектов (ТНО). Это позволило астрономам по-новому взглянуть на формирование и эволюцию миров, расположенных очень далеко от Солнца, пишет IFLScience.

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Авторы исследования изучили два ТНО, которые представляют собой ледяные астероиды в поясе Койпера под названием Мор и Сомн. На самом деле это двойной объект, общая ширина которого составляет примерно 100 км. То есть два астероида вращаются вокруг друг друга.

Во время наблюдения астрономы обнаружили на их поверхности органические молекулы, диоксид и монооксид углерода, а также гидроксильные соединения. Также есть признаки наличия материала, богатого азотом.

По словам ученых, сейчас они занимаются изучением того, как физика и химия транснептуновых объектов отражают распределение молекул на основе углерода, кислорода, азота и водорода в облаке, из которого родились планеты, их спутники и подобные ледяные тела. Эти молекулы также были источником жизни и воды на Земле.

Нептун Фото: NASA

Ученые пришли к выводу, что двойной ТНО долгое время выживал в регионе, где имеет огромное гравитационное влияние Нептуна огромно и где часто происходят столкновения между малыми телами. Тот факт, что эти два тела все еще вращаются вокруг друг друга и имеют очень схожие характеристики, указывает на то, что они действительно появились на заре существования Солнечной системы и является представителями первоначальной популяции ТНО.

Авторы исследования изучили два ТНО, которые представляют собой ледяные астероиды в поясе Койпера под названием Мор и Сомн. Иллюстрация Фото: IFLScience

Эти объекты возникли далеко за пределами расстояния в 4,5 млрд км от Солнца. Это дает представление о том, как Нептун мигрировал в ранней Солнечной системе и как это повлияло на различные популяции ТНО.

Ученые пришли к выводу, что Мор и Сомн не похожи на плутино, то есть класс транснептуновых объектов, который включает в себя Плутон и они находятся в орбитальном резонансе 2:3 с Нептуном.

Как уже писал Фокус, недавно астрономы обнаружили новые спутники у Нептуна и Урана.

Также Фокус писал о том, что ученые решили важную загадку космоса, но главная проблема осталась. Ученые подтвердили прошлое значение скорости расширения Вселенной, но проблема Хаббла остается.

Напоминаем, что ученые рассказали, где "обитает" самая маленькая из найденных планета. Исследователи говорят, что условия на экзопланете Kepler 37-b настолько же суровы, как и на Меркурии, как уже писал Фокус.