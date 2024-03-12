Плюнул сопернику прямо в душу: ученые впервые засняли ссору тюленя и орлана в гавани (фото)

Исследователи заявляют, что такое противостояние хищной птицы и млекопитающего было зафиксировано впервые в истории, и оно оказалось весьма комичным.

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На Земле обитают миллионы различных видов живых существ и некоторые из них никогда не перестанут удивлять ученых. Теперь ученые заявили, что им удалось заснять уникальное противостояние серого тюленя (Halichoerus grypus) и орланом (Haliaeetus albicilla), которое ранее никогда не было запечатлено на камеру, пишет Science Alert.

По всей вероятности, это противостояние вовсе не было дружественным, однако оно также оказалось весьма комичным. Орнитолог Клэр Джейкобс сделал удивительные кадры, когда прогуливалась по гавани Ньютауна на острове Уайт со своей дочерью Меган, палеонтологом из Портсмутского университета в Великобритании.

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Во время прогулки исследовательницы заметили орлана, пикирующего к воде во время прилива. Но затем произошло нечто необычное: из глубин внезапно показался взрослый серый тюлень. Животное сначала облаяло птицу, а затем и вовсе выпустило в ее сторону струю воды.

Тюлень начал лаять, предположительно, чтобы отвадить орла от еды Фото: Clare Jacobs

Позже Клэр и Меган Джейкобс в соавторстве с палеонтологом Дэвидом Мартиллом из Портсмутского университета написали статью об этой необычной ссоре. Авторы статьи предполагают, что таким поведением тюлень, вероятно, пытался отогнать орда, чтобы защитить добычу, которую они оба преследовали: рыбу в воде.

По словам Меган Джейкобс, в настоящее время на острове Уайт часто встречаются серые тюлени и орланы, однако об их взаимодействии до сих пор не было известно. Фактически фото ученых стали первым свидетельством того, что серые тюлени используют плевки в качестве средства защиты или сдерживания пернатого противника.

Тюлень направил на птицу струю воды Фото: Clare Jacobs

Любопытно, что само по себе плевание не слишком распространено среди позвоночных. Чаще всего это наблюдается у людей, верблюдов, лам и альпак, а также у некоторых видов змей и рыб. Здесь, похоже, это была лучшая форма защиты для серого тюленя.

Серые тюлени относительно небольшие и могут достигать более 2 метров в длину. Как правило, они питаются песчаниками, путассу, треской, сельдью и лососем, в результате чего они являются прямыми конкурентами орланов, которые питаются рыбой и водоплавающими птицами. Ученые отмечают, что орланы являются самым крупным видом в Европе — размах их крыльев может достигать 2,37 метра.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли того, кто обезглавливал детенышей тюленей на пляжах.