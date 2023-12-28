Безжалостный потрошитель: ученые нашли того, кто обезглавливал детенышей тюленей на пляжах (фото)

Расследование исследователей продлилось почти 7 лет, но в конце концов им удалось обнаружить убийцу — преступник удивил ученых.

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С 2016 года на побережье Калифорнии орудовал неизвестный серийный убийца, обезглавливающий детенышей тюленей. Ученые ежегодно находили десятки обезглавленных тел животных на пляже, но так и не могли понять, кто ответственен за эти преступления, пишет Daily Mail.

Изначально исследователи опасались, что ответственность за эти преступления несет какой-то человек, однако порезы были неровными и не точными, как если бы они были нанесены ножом. В результате ученые принялись расследовать это преступление: на побережье в северном регионе штата были установлены специальные фотоловушки, а ученые начали выжидать, надеясь, что убийца попадет в поле зрения камеры.

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Потребовалось почти 7 лет, но, к счастью, ученым все же удалось найти "потрошителя" и его личность весьма удивила ученых. На кадрах видно, как койот тащит безжизненное тело теленка тюленя в кадр камеры, а затем отгрызает ему голову. Данное видео стало подтверждением того, что животные лакомятся тюленями в некоторых отдельных регионах по всей Калифорнии.

Отметим, что фотоловушки, расставленные на побережье, являются часть исследования аспиранта Калифорнийского университета в Санта-Крусе Фрэнки Джеррати в сотрудничестве с координатором по выбрасыванию на мель в Центре морских наук Нойо в округе Мендосино Сарой Граймс.

Ответственого за массовые убийства тюленей нашли спустя 7 лет Фото: YouTube

Авторы исследования отмечают, что пока не могут опубликовать видео с койотом, так как оно проходит дополнительные исследования, однако ученые обещают поделиться видео немного позже. По словам Граймс, то, что они с коллегами увидели на кадрах, "было ужасно".

По словам ученых, койоты и тюлени существуют в одной и той же среде обитания, однако более ранние исследования уже показали, что четвероногие хищники вполне способны охотиться на морских обитателей. Теперь авторы исследования полагают, что койоты ответственны за все обезглавливания на четырех участках вдоль северного побережья Калифорнии. Впрочем, команда отмечает, что потребуются дополнительные исследования, чтобы выяснить, почему койоты питаются только головами морских обитателей и оставляют тело на пляже.

Впервые тело обезглавленного детеныша тюленя было обнаружено на калифорнийском пляже в 2016 году. Тогда местный житель, обнаруживший тело животного, рассказал, что на теле не было порезов, однако голова тюленя якобы была удалена "хирургически". В результате возникли различные теории: одна предполагала, что убийство человека могло быть совершено человеком, вторая — что он стал жертвой корабельного винта. К счастью, спустя 7 лет ученым все же удалось найти настоящего убийцу.

Ранее Фокус писал о том, что уникальный новый вид тюленей тысячелетиями скрывался в Арктике.