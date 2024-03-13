86% людей не знают своего настоящего знака зодиака: зодиакальных символов на самом деле 13

Астрономы из NASA составили настоящий зодиакальный календарь, исправив ошибки вавилонян.

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Согласно последним подсчетам NASA, на самом деле существует 13 знаков зодиака вместо привычных 12. Таким образом, 86% людей во всем мире на самом деле не знают своих настоящих знаков зодиака, пишет Inverse.

Такие изменения, которые кстати, не являются большой новостью, продолжают будоражить приверженцев астрологии. Совсем недавно они снова начали обвинять NASA в том, что агентство необоснованно внесло изменения в перечень знаков зодиака.

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"Наверное, вы уже слышали, что NASA изменило знаки зодиака? Нет, мы определенно не делали ничего подобного. В NASA изучают астрономию, а не астрологи. Мы не меняли знаки зодиака, мы их просто посчитали", — говорится в свежем посте агентства.

Дело в том, что около 3 тыс. лет назад древние вавилоняне разделили зодиакальный круг на 12 частей. Каждый сектор был представлен созвездием, через которое путешествовало Солнце в разные времена года, когда Земля делала оборот вокруг Солнца.

Но вавилоняне решили немного схитрить, когда составляли зодиакальный календарь. На самом деле Солнце не путешествовало через каждое созвездие в течение последовательного месячного периода времени. Эти отрезки чрезвычайно отличались друг от друга.

Более того, вавилоняне знали о существовании 13-го созвездия, которым был Змееносец, но он не соответствовал их календарю, поэтому созвездие просто выбросили. Также небо со времен вавилонян сместилось, так как ось Земли изменилась за 3 тыс. лет

Поэтому NASA решило показать, как на самом деле распределяются знаки зодиака.

Таким образом, ученые добавили в список 13-й знак зодиака Змееносца, а также указали настоящие даты, когда Солнце действительно проходит через то или иное созвездие.

Также в NASA объяснили, что потому как ось Земли за 3 тыс. лет наклонилась, даты в зодиакальном календаре отличаются от общепринятых.

Реальный зодиакальный календарь выглядит следующим образом:

Козерог: 20 января – 16 февраля;

Водолей: 16 февраля – 11 марта;

Рыбы: 11 марта – 18 апреля;

Овен: 18 апреля – 13 мая;

Телец: 13 мая – 21 июня;

Близнецы: 21 июня – 20 июля;

Рак: 20 июля – 10 августа;

Лев: 10 августа – 16 сентября;

Дева: 16 сентября – 30 октября;

Весы: 30 октября – 23 ноября;

Скорпион: 23 – 29 ноября;

Змееносец: 29 ноября – 17 декабря;

Стрелец: 17 декабря – 20 января.

Напомним, ученые объяснили, существуют ли вообще "ретроградные" планеты. Исследователи разъяснили природу астрономического явления, которое зачастую обвиняют во всех человеческих бедах.