Умирающие коралловые рифы смогут спасти, заманив личинок обманом: что им пообещают ученые

Исследователи обнаружили, что личинки кораллов с большей охотой селятся на деградировавших рифах, если включить им звуки "суеты" процветающих рифов.

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Земля находится под постоянным давлением климатического кризиса: температура мирового океана растет, что негативно влияет на процветание коралловых рифов, которые попросту не успевают приспособиться к новым реалиям. Теперь ученые считают, что нашли способ восстановить деградировавшие коралловые рифы — достаточно заманить на них личинки кораллов. И ученые нашли способ это сделать, пишет The Guardian.

Во время работы на Виргинских островах США в Карибском море команда из Океанографического института Вудс-Хол в Массачусетсе обнаружила, что личинки кораллов в 7 раз охотнее оседали на деградировавшем рифе, где ученые воспроизводили звуки щелчков, стонов, хрюканья и царапин, составляющих "симфонию процветающего кораллового рифа".

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По словам соавтора исследования Надеж Аоки, они с коллегами надеются задействовать эту стратегию вместе с другими усилиями по восстановлению коралловых рифов. Предполагается, что проигрывание звуков успешной экосистемы может привлечь на умирающий риф личинки кораллов и рыбу.

Предыдущие исследования уже показали, что за последние 70 лет мировой океан уже потерял половину своих коралловых рифов. Причиной стало разрушительное воздействие глобального потепления, чрезмерный вылов рыбы, загрязнение, утраты среды обитания и вспышки болезней. В данный момент ученые по всему миру работают сообща, чтобы разработать лучшую стратегию по спасению оставшихся коралловых рифов.

В то же время Аоки с коллегами пошли по другому пути. Их предыдущая работа показала, что личинки кораллов плывут в сторону звуков рифов. В ходе эксперимента ученые установили подводные колонки на трех рифах у острова Сент-Джон, а затем сосчитали, какое количество личинок прибыло на эти рифы. Отметим, что лишь на одном из рифов воспроизводили звуки процветающей экосистемы, тогда как два других — воспроизводили собственные звуки деградирующих систем. Результаты оказали, что личинки с большей вероятностью двигались и оседали на рифе со звуками успешной экосистемы.

Команда отмечает, что результаты их исследования являются весьма многообещающими, однако ученые также признают, что потребуются дополнительные исследования. Как минимум, необходимо понять, реагируют ли также на звуки успешных рифов другие виды кораллов.

В то же время профессор Стив Симпсов, морской биолог из Бристольского университета отмечает, что последние 20 лет он также использует аудиозаписи для привлечения личинок рыб на рифы. Ученый предполагает, что новая стратегия действительно может оказаться весьма успешной для восстановления деградировавших коралловых рифов.

Ранее Фокус писал о самом крупном и глубоководном коралловом рифе в мире: ни один луч солнца не достигает его.