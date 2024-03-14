Планета рухнет как карточный домик: следующие 36 лет "кипения" обойдутся в 24 триллиона долларов

В новом исследовании ученые подсчитали во сколько обойдется миру глобальное потепление планеты и нависший над Землей климатический кризис.

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Человечество больше не пугают климатическим кризисом, ученые прямо заявляют, что он уже здесь: в результате 2023 год официально признали самым жарким за всю историю наблюдений, как и первые два месяца 2024 года. Увы, ученые считают, что эта тенденция сохранится и нынешний год, вероятно, побьет рекорд предыдущего, пишет Daily Mail.

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В новом исследовании предприняли попытку рассчитать реальную цену изменения климата. Результаты исследования показывают, что в течение следующих 36 лет, закипание планеты обойдется человечеству в невероятные 24 триллиона долларов. Предполагается, что к 2060 году экономические потрясения "каскадом" затронут многие отрасли, в том числе:

туризм;

транспорт;

производство продуктов питания;

здравоохранение.

Предполагается, что волны тепла на Земле будут становиться все более интенсивными, в результате на планете станет слишком жарко для выращивания некоторых сельскохозяйственных культур — убытки отрасли составят миллиарды долларов. Кроме того, повышение уровня моря приведет к увеличению количеств наводнений, а потому потребуется строительство новой дорогостоящей инфраструктуры.

Не менее пугающими выглядят и расходы на здравоохранение, которые увеличатся среди людей, страдающих от воздействия жары. Также ученые предполагают, что в какой-то момент станет также и слишком жарко для работы, что приведет к остановкам процесс, а это повлияет на бизнес.

Многие климатические исследования также были сосредоточены на том, какое количество людей погибнет в результате изменения климата. Однако в новой работе команда из Школы устойчивого строительства Бартлетт Университетского колледжа Лондона сосредоточилась на побочных эффектах в глобальной цепочке поставок.

По словам руководителя исследования, профессора Дабо Гуана, экономические последствия изменения климата, как показывает их с коллегами работа, выглядят "ошеломляющими". По сути, чем больше нагревается наша планета, тем более страшными кажутся потери.

Более ранние исследования уже показали, какие климатические последствия выброса парниковых газов ждут человечество в будущем. Мир столкнется с волнами засухи, лесных пожаров, повышением уровня моря, а также более интенсивными волнами тепла и экстремальными погодными явлениями, например, более мощными тропическими штормами.

Теперь ученые полагают, что последствия нагревания Земли будут распространяться от одной отрасли к другой, поскольку все они взаимосвязаны. В результате наши глобальные системы могут рухнуть как карточный домик.

В своей работе ученые рассмотрели ожидаемые экономические потери в трех прогнозируемых сценариях глобального потепления:

низкие уровни глобальных выбросов; средние уровни глобальных выбросов; высокие уровни глобальных выбросов.

В самом лучшем случае к 2060 году мир сдвинется на "более устойчивый путь", где парниковые выбросы будут ограничены. Прогнозируется, что глобальная температура поднимется лишь на 1,5°C в сравнении с доиндустриальным уровнем.

Наиболее реальным кажется второй сценарий, где уровни выбросов будут держаться на среднем уровне, а глобальная температура поднимется на 3°C. Однако в худшем сценарии, при котором парниковые выбросы сохранятся на высоком уровне, средняя температура поднимется на невероятные 7°C. В этом случае, прогнозируемые экономические потери будут в 5 раз больше, чем в случае с "низким уровнем выбросов". В результате команда оценивает чистые экономические потери от 3,75 триллиона долларов до 24,7 триллиона долларов, в зависимости от сценария.

Исследование также предупреждает, что к 2060 году количество экстремально жарких дней увеличится на 24%, и это в самом лучше сценарии. Количество смертей в этом случае увеличится на 590 000. В случае наихудшего сценария количество волн тепла увеличится вдвое, а количество дополнительных смертей составит 1,12 миллиона.

Ранее Фокус писал о том, что ученые заявляют о начале эры "глобального кипения" на планете.