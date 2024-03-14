Планета завалиться як картковий будиночок: наступні 36 років "кипіння" обійдуться у 24 трильйони доларів

У новому дослідженні вчені підрахували, скільки коштуватиме світові глобальне потепління планети й кліматична криза, що нависла над Землею.

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Людство більше не лякають кліматичною кризою, вчені прямо заявляють, що вона вже тут: у результаті 2023 рік офіційно визнали найспекотнішим за всю історію спостережень, як і перші два місяці 2024 року. На жаль, учені вважають, що ця тенденція збережеться і нинішній рік, ймовірно, поб'є рекорд попереднього, пише Daily Mail.

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У новому дослідженні зробили спробу розрахувати реальну ціну зміни клімату. Результати дослідження показують, що протягом наступних 36 років, закипання планети обійдеться людству в неймовірні 24 трильйони доларів. Передбачається, що до 2060 року економічні потрясіння "каскадом" торкнуться багатьох галузей, зокрема:

туризм;

транспорт;

виробництво харчів;

охорона здоров'я.

Передбачається, що хвилі тепла на Землі ставатимуть дедалі інтенсивнішими, внаслідок чого на планеті стане надто спекотно для вирощування деяких сільськогосподарських культур — збитки галузі становитимуть мільярди доларів. Крім того, підвищення рівня моря призведе до збільшення кількості повеней, а тому знадобиться будівництво нової дорогої інфраструктури.

Не менш страшними виглядають і витрати на охорону здоров'я, які збільшаться серед людей, що страждають від впливу спеки. Також учені припускають, що в якийсь момент стане також і надто спекотно для роботи, що призведе до зупинок процесів, а це вплине на бізнес.

Багато кліматичних досліджень також були зосереджені на тому, яка кількість людей загине внаслідок зміни клімату. Однак у новій роботі команда зі Школи сталого будівництва Бартлетт Університетського коледжу Лондона зосередилася на побічних ефектах у глобальному ланцюжку постачання.

За словами керівника дослідження, професора Дабо Гуана, економічні наслідки зміни клімату, як показує їхня з колегами робота, виглядають "приголомшливими". По суті, що більше нагрівається наша планета, то страшнішими здаються втрати.

Більш ранні дослідження вже показали, які кліматичні наслідки викиду парникових газів чекають на людство в майбутньому. Світ зіткнеться з хвилями посухи, лісових пожеж, підвищенням рівня моря, а також більш інтенсивними хвилями тепла та екстремальними погодними явищами, наприклад, більш потужними тропічними штормами.

Тепер учені вважають, що наслідки нагрівання Землі поширюватимуться від однієї галузі до іншої, оскільки всі вони взаємопов'язані. У результаті наші глобальні системи можуть завалитися як картковий будиночок.

У своїй роботі вчені розглянули очікувані економічні втрати в трьох прогнозованих сценаріях глобального потепління:

низькі рівні глобальних викидів; середні рівні глобальних викидів; високі рівні глобальних викидів.

У найкращому разі до 2060 року світ зрушиться на "більш стійкий шлях", де парникові викиди будуть обмежені. Прогнозується, що глобальна температура підніметься лише на 1,5°C порівняно з доіндустріальним рівнем.

Найбільш реальним здається другий сценарій, де рівні викидів триматимуться на середньому рівні, а глобальна температура підніметься на 3°C. Однак у найгіршому сценарії, за якого парникові викиди збережуться на високому рівні, середня температура підніметься на неймовірні 7°C. У цьому випадку, прогнозовані економічні втрати будуть у 5 разів більшими, ніж у випадку з "низьким рівнем викидів". У результаті команда оцінює чисті економічні втрати від 3,75 трильйона доларів до 24,7 трильйона доларів, залежно від сценарію.

Дослідження також попереджає, що до 2060 року кількість екстремально спекотних днів збільшиться на 24%, і це в найкращому сценарії. Кількість смертей у цьому випадку збільшиться на 590 000. У разі найгіршого сценарію кількість хвиль тепла збільшиться вдвічі, а кількість додаткових смертей становитиме 1,12 мільйона.

Раніше Фокус писав про те, що вчені заявляють про початок ери "глобального кипіння" на планеті.