В океане тоже живут "кошки" и им нравится играть с лазерными указками: кто они такие (видео)

Исследователи обнаружили, что в мировом океане обитает один удивительный вид, который при виде лазерной указки ведет себя также, как и коты.

Related video

Мировой океан покрывает большую часть поверхности океана и является домом для множества удивительных видов. Например, в новом исследовании ученые обнаружили, что под водой живут "океанские кошки" и им, похоже, также нравится играть с лазерными указками, пишет IFLScience.

В новом исследовании команда из Национального института водных и атмосферных исследований (NIWA) использовала лазеры для изучения вида (Parapercis colias), обитающих в новозеландских заливах Мальборо. Ученые заметили, что представители этого вида были чрезвычайно резвыми во время наблюдений — казалось, что синяя треска демонстрирует нечто похожее на кошачье поведение: рыбы начали гоняться за лазерами.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам соавтора исследования, специалиста по морской экологии Шарлотты Боди, в своей работе они с коллегами пытались посчитать и измерить синюю треску, когда заметили, что рыбы начали гоняться за лазерами как кошки. Команда отмечает, что посмотрела множество видео из других исследований, однако не заметила ничего подобного.

Ученые предполагают, что такое поведение может быть первым случаем в Новой Зеландии. В то же время исследователи отмечают, что подобное поведение также ранее было замечено среди губанов в Англии.

Авторы исследования отмечают, что такое поведение синей трески умилило ученых, однако оно не способствовало созданию лучших условий для эксперимента. Технические специалисты NIWA пытались измерить размер трески, а также ее численность, но получить точные данные было непросто, учитывая, что вокруг полно "котят".

По словам другого соавтора исследования, специалиста морской экологии Брук Мэдден, им с коллегами было чрезвычайно сложно подсчитать количество особей, поскольку рыбы то собирались, то следовали за лазерами. В то же время были и плюсы "кошачьего поведения": рыбы подплывали к лазерам ближе, а потому команда могла более точно измерить треску.

Новозеландская голубая треска — крупный вид, чей вес достигает около 3 килограмм, а их длина составляет около 60 сантиметров. Будучи протогинными гермафродитами, они могут менять свой пол с женского на мужской. В новом исследовании ученые стремились понять их среду обитания и особенные характеристики.

По словам Боди, голубая треска чрезвычайно любознательна и имеет большие боковые глаза, способные вращаться независимо. Это позволяет им видеть почти все вокруг себя. Ученые все еще не знают, почему представители этого вида так любят гоняться за лазерами, однако надеются раскрыть эту тайну в ближайшем будущем.

Ранее Фокус писал о том, что лазерные указки на самом деле делают с психикой кота.