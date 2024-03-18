Амулеты в древнем мире были как часы в современном: зачем наши предки носили украшения

Люди носили украшения с самых древних времен, так они демонстрировали свой статус, богатство и власть. Самые дорогие украшения, конечно же, делались из драгоценных металлов и камней, но не все они предназначались для демонстрации достатка. Древние люди также носили украшения в качестве амулетов и для достижения других мистических целей.

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Гробница царицы Пуаби, которая располагалась на царском кладбище в городе Ур на территории современного Ирака, полна разного рода богатств, которые носила древняя элита. В гробнице были обнаружены удивительные украшения, такие как головной убор из золотых листьев, ожерелья, чокеры, серьги и кольца, пишет Discover.

Погребальный комплекс царицы Пуаби построили представители народа, который назывался шумеры. Эта гробница по праву считается одной из самых богатых, когда-либо найденных в Месопотамии.

Поиски сокровищ

Археологи часто находят драгоценности в захоронениях прошлых лет. Вот и в 2024 году в Италии нашли кладбище, которое было наполнено такими украшениями как кольца, золотые ожерелья и амулеты. На основе своей находки археологи предположили, что захоронения принадлежали богатейшим семьям Древнего Рима.

Ученая из Колледжа Франклина и Маршалла Алексис Кастор говорит, что украшения носила не только знать — люди из разных слоев общества украшали себя ювелирными изделиями. Более того, украшения носили с разными целями.

Древние амулеты

Украшения изготовляли из самых разных материалов – от драгоценных металлов до камней, более простые делали из кожи и текстиля. Некоторые материалы, такие как янтарь, имели не только эстетическую ценность для людей того времени, но обладали "мистическими" свойствами.

Во многих древних культурах амулеты пользовались большой популярностью.

Фаянсовый египетский амулет-лягушка с изображением Хекет, богини плодородия Фото: Discover Magazine

"Когда рождались дети, их, вероятно, сразу же украшали амулетами, чтобы защитить от многочисленных опасностей, угрожавших их жизни", — добавляет Кастор.

В Древнем Египте, например, на амулетах изображались различные божества, животные или даже повседневные предметы. Считалось, что если амулет изготовить из определенного материала, он будет наделен дополнительной силой. К примеру, фаянс в древности ассоциировался с регенерацией и восстановлением.

"Амулеты в древнем мире были чем-то подобным часам, которые не связаны с возрастом или полом, но являются частью повседневного гардероба", — добавляет ученая.

Она приводит пример греческого лидера и государственного деятеля Перикла — ключевого игрока в афинской демократии, жившего с 495 по 429 год до нашей эры. Известно, что он носил амулет, который должен был защитить его от чумы. Увы, амулет не уберег своего владельца, некоторые историки предполагают, что Перикл умер именно от чумы.

Кольца также широко использовались как мужчинами, так и женщинами. В римские времена кольца слабо ассоциировались с браком. Тогда кольца чаще всего служили другим целям, например, в качестве печатей. Во времена Римской республики золотые кольца носили только дворяне и сенаторы, поскольку они обозначали статус. Со временем ситуация изменилась, поскольку другие сословия стали чаще носить кольца из различных металлов.

Значение украшений

В Древнем Египте считали, что замысловатые золотые ожерелья с мухами должны чествовать военных. Известный пример — ожерелье, которое подарили царице Аххотеп ее сыновья — за ее роль в борьбе с гиксосами. Такая версия до сих пор считается сомнительной, некоторые историки полагают, что подобные украшения были связаны с защитой и обновлением в загробной жизни.

Кельтские торки, широко распространенные в Европе, также ассоциировались со статусом, но, скорее всего, имели символическое значение для владельца. Эти предметы изготавливались из золота, бронзы, меди и серебра, их носили мужчины, женщины и, возможно, даже дети.

Кельтский торк, который носился на запястьях или шее Фото: Andres Victorero

Не все древние любили украшения. Римский писатель Плиний Старший, например, выступал против показной, по его мнению, одержимости украшением себя. В своих трудах он отмечал, что жена императора Калигулы была покрыта изумрудами и жемчугом, "которые попеременно сверкали на ее голове, в ее волосах, в ее венках, в ушах, на ее шее, в браслетах и на пальцах".

Как изготавливались древние украшения

Учитывая огромное количество материалов и предметов, которые использовались в качестве украшений, существовало множество различных методов их изготовления. Например, торки изготавливались из скрученных нитей металла. Такие украшения часто находят в местах захоронений, а также в кладах.

Один из примеров, известный как Большой торк из Снеттишема, был сделан из шестидесяти четырех нитей, в общей сложности это более чем 1 кг золота и серебра. Другие изделия требовали работы камнерезов, ремесленников и ювелиров.

"Техники были довольно стандартными. Наиболее распространены две декоративные техники: филигрань, когда добавляется декоративная проволока, и грануляция — использование мелких золотых зерен для украшения поверхности", — подчеркивает эксперт.

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