Тропический остров возрастом 45 млн лет найден в океане: почему о нем не было известно ранее (фото)

Исследователи считают, что обнаружили у берегов Бразилии процветающий тропический остров, затопленный около 45 млн лет назад.

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В 2018 году команда бразильских и британских ученых исследовали морское дно вокруг вулканического плато, известного как Возвышение Рио-Гранде. Тогда ученые обнаружили нечто, что казалось невероятно странным — камни на морском дне выглядели так, будто принадлежат суше, пишет Live Science.

В ходе исследования ученые использовали для погружения дистанционно управляемый подводный аппарат на глубине около 650 метров под поверхностью океана. Тогда внимание ученых привлекли необычные слои красной глины. По словам соавтора исследования, морского геолога из Национального океанографического центра в Саутгемптоне Брэмли Мертона, они с коллегами обнаружили, что эти морские отложения на самом деле выглядели как тропические почвы.

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В недавнем исследовании команда продолжила предыдущую работу и сосредоточилась на изучении характерного минерального состава глины, который мог образоваться только в результате выветривания на открытом воздухе в условиях тропической жары и влажности. Теперь ученые считают, что этот участок океана, расположенный в 1200 км от побережья Бразилии когда-то был островом.

Красная глина, намекающая на то, что этот район раньше существовал как остров, выступает из-под черной базальтовой лавы Фото: Luigi Jovane

Мертон с коллегами продолжили работу и пришли к выводу, что древний остров по размеру напоминал Исландии. Предполагается, что история возвышенности Рио-Гранде началась около 80 млн лет назад, когда огромный мантийный шлейф находился под срединно-океаническим хребтом Южной Атлантики. Это привело к вспышке интенсивного вулканизма, в результате чего и возник подъем. Со временем, когда вулканическая активности стихла, плато переместилось на запад через Атлантику и погрузилось под воду.

Однако около 40 млн лет назад мантийный плюм испытал новый и последний всплеск вулканизма, изолированный от западной части поднятия. Позже именно в этой области ученые и обнаружили красные глины, зажатые между лавами — результаты показывают, что их возраст составляет около 45 млн лет.

На этой батиметрической карте показаны особенности морского дна вдоль меридиональной континентальной окраины Бразилии, включая возвышенность Рио-Гранде Фото: Ana Alberoni

По словам соавтора исследования, морского геолога из Университета Сан-Паулу Луиджи Джоване, результаты этого исследования стали "выдающимися". Фактически красные глины являются убедительным доказательством того, что когда-то это место было островом.

Отметим, что это исследования стало кульминацией работы, которая началась еще в 2018 году. В самых первых погружениях ученые обнаружили крутой каньон длиной 30 километров, разделяющий возвышение пополам, а также древние террасы, затопленные платформы и водопады. Позже команда вернулась на это место, чтобы продолжить исследование и сделало удивительное открытие — у побережья Бразилии действительно скрывается тропический пышный остров, который некогда виднелся на поверхности океана.

Результаты анализа ученых показали, что красные глины, обнаруженные на острове, по химическому и минералогическому составу точно такие же, как красная земля или terra roxa, которую исследователи находят по всей Бразилии. И это является веским доказательством их выводов.

Ранее Фокус писал о том, что новому острову в Тихом океане пророчат светлое будущее.