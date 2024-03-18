Как социализировать щенка: 8 пунктов, которые следует выполнить в первые 16 недель жизни

Исследователи назвали список основных вещей, которые необходимо сделать владельцам в первые недели жизни питомца, чтобы помочь ему социализироваться.

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Люди и собаки тысячелетиями живут бок о бок. Наши питомцы могут быть нашими лучшими друзьями, однако мы все еще пытаемся их понять — ученые то и дело проводят исследования, чтобы лучше понять поведение собак и помочь владельцам лучше понимать своих питомцев и взаимодействовать с ними, пишет Daily Mail.

Новое исследование ученых показало, что каждая десятая собака боится бородатых мужчин. В результате эксперты пришли к выводу, что владельцам следуют подумать над тем, чтобы лучше социализировать своих питомцев. Для того чтобы помочь владельцам собак, эксперты из организации "Собаки-поводыри" разработали "Контрольный список социализации щенков".

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Исследователи считают, что каждый владелец должен выполнить список из 8 пунктов в первые 16 недель жизни своих щенков: от знакомства, до похода в кафе и общения с бородатыми мужчинами. По словам руководителя отдела по выращиванию щенков в компании "Собаки-поводыри" Хейли Эндрюс, период от 8 до 12 недель, возможно, самый важный период в жизни щенка. В этом возрасте наши питомцы находятся на "стадии социализации", где способны приобрести хорошие привычки, которые помогут им в дальнейшей жизни.

Знакомство с людьми и их особенностями

Первый шаг – познакомить вашего щенка с людьми самой разной внешности. Таким образом ваш питомец поймет, что ему не следует бояться новых людей. Последние исследования также показывают, что тату, бороды, пирсинг и прически, например ирокезы, могут спровоцировать у собак панику. В результате ученые советуют с самого раннего возраста познакомить питомца с разными людьми — в дальнейшем это упростит им жизнь.

Если под рукой у вас не окажется бородатого мужчины, ученые советуют надеть солнцезащитные очки и шляпу с широкими полями, чтобы помочь щенку привыкнуть к различным аксессуарам.

Знакомство с бытовой техникой

Однако не только незнакомцы могут напугать вашу собаку — проблемой также может стать обычная бытовая техника, например, пылесосы или швабры.

Исследование свидетельствует о том, что 39% питомцев реагируют страхом и растерянностью, когда им предлагают обычные чистящие средства. В результате эксперты советуют с раннего возраста приучить питомца к уборке.

Для этого Эндрюс рекомендует использовать громкие устройства, например, пылесос или блендер, короткими сеансами, пока щенок находится в другой комнате.

Посетить кафе

Если вы хотите, чтобы в дальнейшем ваш питомец мог посетить кафе или паб и не чувствовал себя в нем некомфортно, необходимо начать знакомить с этой средой щенка как можно раньше.

Эксперты советуют посетить ресторан или кафе, где разрешено пребывание с животными. В результате ваш питомец сможет понаблюдать за суетой вокруг и в будущем с большей вероятностью будет спокойно воспринимать такую среду.

Знакомство с детьми

Шумные, маленькие и энергичные дети могут не знать, как играть осторожно, что может вызывать большой стресс. Чтобы минимизировать стресс для питомца, эксперты советуют организовать встречу с детьми в первые недели жизни под тщательным присмотром.

Если у вас нед детей или знакомых с детьми, эксперты советуют отвести питомца в парк, чтобы он мог понаблюдать и пообщаться с ними.

Знакомство с другими собаками

В дальнейшем вашему питомцу придется взаимодействовать с другими собаками, которые бывают разных форм и размеров, а потому ученые советуют в первые недели жизни познакомить своего питомца с как можно более широким спектром разных пород.

По словам Эндрюс, изначально стоит акцентировать внимание на расстоянии и хорошем поведении вдали от других собак. После того как вы подготовили свою собаку дома, вы можете начать знакомить ее с другими собаками.

В то же время важно обучить питомца тому, что другие собаки могут попросту проходить мимо — в противном случае питомец может стать чрезвычайно дружелюбным, что также выльется в проблему.

Отправьтесь на шопинг

Когда ваш питомец немного более комфортно чувствует себя среди людей и других собак, вам следует усложнить задачу — отправиться на шопинг. Можно попробовать отвести собаку в "зону повышенной стимуляции", например, торговый центр или оживленную центральную площадь.

Занятия для щенков

Занятия с кинологом могут показаться бесполезными, однако эксперты настаивают на их необходимости.

Занятия для щенков открывают возможности в контролируемой среде при поддержке профессионального дрессировщика, который поможет вам оценить, что нужно вашему индивидуальному щенку. Занятия для щенков также являются отличным местом, чтобы отметить некоторые другие пункты из контрольного списка, поскольку они позволяют вашему щенку знакомиться с другими собаками и людьми в безопасной среде.

Практика ухода

Последним, но не менее важным шагом в социализации щенка является привычка мыться и расчесываться. Этот шаг особенно важен для длинношерстных пород, таких как хаски или пудели, которые требуют регулярного ухода.

Эксперты советуют постепенно знакомить питомца с щеткой и водой, а в конце этого пути можно отправиться к грумеру, чтобы в дальнейшем такие поездки не были стрессом.

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