Первую в мире АЭС нового поколения планируют запустить уже в 2030 году: какой она будет

Компания Билла Гейтса планирует ускорить строительство первой атомной электростанции нового поколения в США.

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Крис Левеск, генеральный директор TerraPower, соучредителем которой также является и Билл Гейтс, заявил о том, что компания начинает строительство атомной электростанции нового поколения на участке возле угольной электростанции Кеммерере (Вайоминг, США) в июне этого года. Причем строительство начнется даже если к этому времени фирма не получит разрешение на строительство от регулирующих органов, пишет Science Alert.

Предполагается, что атомная электростанция нового поколения будет введена в эксплуатацию уже к 2030 году. Отметим, что TerraPower получила от инвесторов 1 миллиард долларов и планирует использовать для охлаждения реакторов вовсе не воду, а жидкий натрий, что, как предполагается, удешевит эксплуатацию.

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По словам Левеска, первый этап работ на полигоне будет связан с ядерной деятельностью, так как использование жидкого натрия, по словам экспертов, "меняет правила игры". Фактически натриевые заводы компании обойдутся почти в половину стоимости легководных реакторов.

Отметим, что Билл Гейтс помог основать TerraPower еще в 2016 году и с тех пор является ее председателем. Компания ранее заявила о цели, предоставить миру более доступную, безопасную и экологически чистую форму ядерной энергии.

Согласно прогнозам натриевый ядерный реактор обойдется в 4 миллиарда долларов, а около половины его стоимости планирует порыть Министерство энергетики США. Эксперты отмечают, что в последнее время разработка подобных технологий в США застопорилась. Частично это связано с высокими процентными ставками, а частично с ограниченным доступом к получению урана, необходимого для реакторов.

В конце 2022 года TerraPower отложила запуск своего проекта минимум на два года. По словам Левеска, эта задержка также связана с полномасштабной войной в Украине: вторжение России на территорию Украины и военные действия затормозили поставки высокопробного и низкообогощенного урана.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые пробрались к расплавленному реактору Фукусимы.