Морщат лоб и меняют форму головы: белухи используют странный метод общения с собратьями (фото)
Исследователи запечатлели уникальное поведение китообразных, о котором ранее не было известно исследователям.
Многие млекопитающие используют разные выражения лица для передачи эмоций и намерений. Однако китообразные в большинстве своем не выражают эмоции. У них действительно есть лицевые мышцы, однако их сокращения попросту не видны под набухшей эластичной кожей. В то же время приматы, собаки, свиньи и другие животные, способные общаться с помощью мимики, имеют очень гибкую кожу лица, пишет Live Science.
Однако в новом исследовании ученые обнаружили, что ранее заблуждались: на самом деле белухи (Delphinapterus leucas) способны менять форму своей головы, чтобы выражать свои эмоции и общаться друг с другом. Ученые считают, что это единственные зубатые киты, которые демонстрируют такое поведение — по крайней мере ранее ученые не наблюдали его у китообразных.
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В новом исследовании ученые обнаружили, что белухи на самом деле выражают свои эмоции, меняя форму своих "дынь" — выпуклых выступов, расположенных в передней части головы. Считается, что они используют эту свою способность для общения с другими китами.
Предыдущие исследования уже показали, что эти выступы состоят из жировой ткани, а также усиливают слуховые сигналы, которые являются ключом к социальному взаимодействию китов. Однако теперь ученые считают, что эти структуры также могут быть важны для визуального восприятия других китов.
Авторы исследования пришли к выводу, что "дыни" белух функционируют как визуальные дисплеи с некоторыми характеристиками намеренной коммуникации. Предполагается, что эта анатомическая особенность предоставляет белухам адаптивные преимущества, учитывая их сложную социальную структуру и предполагаемую структуру спаривания, делающую упор на выбор самки перед спариванием
В ходе исследования ученым также удалось выделить 5 различных типов форм "дыни":
- плоская;
- поднимающаяся;
- нажимающая;
- толкающая;
- встряхивающая.
Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые наблюдали за сексом китов: вопросов больше, чем ответов.