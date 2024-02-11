Генетический секрет гигантских морских существ наконец раскрыт: что обнаружили ученые (фото)

Ученые выяснили, почему китообразные имеют большие различия в размерах.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале BMC Ecology and Evolution, ученые смогли понять, чем можно объяснить большие различия в размерах среди китообразных. Оказываются причина кроется в активности определенных участков генов, пишет ScienceAlert.

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Разные виды китообразных порой имеют значительные отличия, если речь идет об их размерах. Например, синий кит может иметь длину 30 метров, а афалина (вид дельфинов) не вырастает более, чем до 3,5 метра в длину. Ученые изучили последовательность ДНК под названием промотор, предшествующей части гена NCAPG, которая кодирует белки. В результате они сделали важное открытие и нашли причину различий размеров китообразных.

Китообразных разделяют на две группы:

Mysticeti, то есть усатые киты, которые не имеют зубов (сюда относят, например, горбатых китов);

Odontoceti, то есть зубатые киты, куда относят, например, кашалотов и дельфинов.

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Но этих морских млекопитающих можно разделить и по-другому. Во время исследования промотора гена ученые обнаружили, что морские существа делятся на гигантов с длиной тела более 10 метров и не гигантов с длиной тела менее 10 метров.

Синий кит Фото: wikipedia

В прошлом исследовании ученые уже выяснили, что ген NCAPG способствует росту китообразных. Но новые данные показывают, что этот ген играет важную роль в том, что китообразные могут вырасти до огромных размеров.

Активность гена во многом зависит от промотора, который является регулятором экспрессии генов. Ученые обнаружили, что белки, которые отвечают за размер морского существа являются более активными у гигантских китообразных из-за влияния промотора. Но этот же ген ограничивает создание таких белков и препятствует достижению большого размера у животных длиной менее 10 метров. Авторы исследования говорят, что они нашли доказательства того, что гигантские размеры заложены в основе гена китообразных.

Кашалот Фото: smithsonianmag

Как показало исследование, белки, которые отвечают за размер тела являются более активными у гигантских китообразных. Это объясняет почему кашалот, имеющий зубы и огромный размер, более связан с беззубыми усатыми китами. Те же гены подавляют рост у китообразных длиной менее 10 метров, что объясняет генетическую связь между беззубым китом под названием малый полосатик длиной 8,8 метра и другими зубастыми китообразными не гигантами.

Ученые считают, что эти характеристики, которые связывают между собой усатых и зубастых китов, являются конвергентными адаптациями, то есть схожими чертами, которые развиваются независимо в отдельных группах морских млекопитающих разными путями.

Фокус уже писал о том, как самому большому животному на Земле удалось пережить геноцид. Ученые обнаружили, что гибриды синих китов и финвалов встречаются в океане намного чаще, чем считалось ранее, и именно союз помог им выжить.

Также Фокус писал о том, что одного из самых редких морских млекопитающих на Земле, а именно североатлантического гладкого кита, обнаружили мертвым на пляже, а рядом телом нашли веревку.