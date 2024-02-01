Одного из самых редких китов на Земле обнаружили мертвым на пляже: рядом с телом нашли веревку

На побережье США найдено тело североатлантического гладкого кита — этот вид сегодня находится под угрозой исчезновения.

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Выбросы китов на берег у побережья Мартас-Винъярд не являются чем-то необычным, однако смерть этого кита особенно опечалила ученых. Дело в том, что на пляже было найдено тело североатлантического гладкого кита, чей вид сегодня находится на грани исчезновения, пишет Science Alert.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), самка кита была обнаружена на местном государственном пляже. Исследователи также обнаружили, что ее хвост был опутан толстой веревкой, которая в некоторых местах глубоко врезалась в кожу.

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Исследователи отмечают, что причина смерти млекопитающего до сих пор неясна — в данный момент ученые исследуют веревку, а далее будет проведено вскрытие. В то же время ученые отмечают, что запутывание может привести к длительным страданиям и в конце концов смерти.

Мертвый кит в Северной Атлантике выбросился на мель на Вирджиния-Бич в 2023 году Фото: NOAA

По словам ветеринара по спасению животных из Международного фонда защиты животных Сары Шарп, размер выброшенной на берег самки указывает на то, что она все еще не достигла половой зрелости. По словам ученых, особенно удручающим на фоне всех усилий по спасению видов выглядит то, что эта самка-теленок в будущем могла иметь много собственных детенышей, что могло бы помочь спасти целый вид.

Североатлантические киты находятся под угрозой исчезновения: еще в 1800-х годах их популяция сильно пострадала из-за китобойного промысла. Киты изо всех сил пытались восстановить прежние размеры своей популяции, но с 1970 года этот вид находится в списке исчезающих. Сегодня во всем океане насчитывается лишь 360 особей, причем самок репродуктивного возраста из них всего 70.

Крупный план хвоста кита. Стрелка указывает на веревку, воткнутую глубоко в кожу кита Фото: NOAA

Ученые также отмечают, что в последнее время у берегов Канады и США то и дело находят тела мертвых китов, причиной смерти, как правило, становятся болезни или травмы. В 2017 году NOAA уже заявило о необычной смертности китов в этом районе, в основном они становятся жертвами ударов судов или запутываются в снастях.

Ранее Фокус писал о том, что жизнь после смерти существует: серый кит десятилетиями поддерживает экосистему на дне океана.