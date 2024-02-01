Одного з найрідкісніших китів на Землі виявили мертвим на пляжі: поруч із тілом знайшли мотузку

На узбережжі США знайдено тіло північноатлантичного гладкого кита — цей вид сьогодні перебуває під загрозою зникнення.

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Викиди китів на берег біля узбережжя Мартас-Він'ярд не є чимось незвичним, проте смерть цього кита особливо засмутила вчених. Річ у тім, що на пляжі було знайдено тіло північноатлантичного гладкого кита, чий вид сьогодні перебуває на межі зникнення, пише Science Alert.

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), самку кита було виявлено на місцевому державному пляжі. Дослідники також виявили, що її хвіст був обплутаний товстою мотузкою, яка в деяких місцях глибоко врізалася в шкіру.

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Дослідники зазначають, що причина смерті ссавця досі незрозуміла — наразі вчені досліджують мотузку, а далі буде проведено розтин. Водночас учені зазначають, що заплутування може призвести до тривалих страждань і врешті-решт смерті.

Мертвий кит у Північній Атлантиці викинувся на мілину на Вірджинія-Біч у 2023 році Фото: NOAA

За словами ветеринара з порятунку тварин з Міжнародного фонду захисту тварин Сари Шарп, розмір викинутої на берег самки вказує на те, що вона все ще не досягла статевої зрілості. За словами вчених, особливо гнітючим на тлі всіх зусиль з порятунку видів є те, що ця самка-теля в майбутньому могла мати багато власних дитинчат, що могло б допомогти врятувати цілий вид.

Північноатлантичні кити перебувають під загрозою зникнення: ще в 1800-х роках їхня популяція сильно постраждала через китобійний промисел. Кити щосили намагалися відновити колишні розміри своєї популяції, але з 1970 року цей вид перебуває у списку, таких, що зникають. Сьогодні в усьому океані налічується лише 360 особин, до того ж самок репродуктивного віку з них лише 70.

Великий план хвоста кита. Стрілка вказує на мотузку, встромлену глибоко в шкіру кита Фото: NOAA

Вчені також зазначають, що останнім часом біля берегів Канади та США раз у раз знаходять тіла мертвих китів, причиною смерті, як правило, стають хвороби або травми. У 2017 році NOAA вже заявило про незвичайну смертність китів у цьому районі, здебільшого вони стають жертвами ударів суден або заплутуються в снастях.

Раніше Фокус писав про те, що життя після смерті існує: сірий кит десятиліттями підтримує екосистему на дні океану.