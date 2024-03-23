Почему первые звезды были в тысячи раз больше Солнца: ученые дали ответ

Первые звезды, образовавшиеся после Большого взрыва, были настоящими гигантами: они могли достигать массы, которая в 5,000-10,000 раз превышала массу нашего Солнца. Однако астрономы только приближаются к разгадке их тайн.

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Астрономы уже давно пытаются разгадать тайны самых первых звезд, появившихся на свет всего через мгновение после Большого взрыва. Эти звезды, рождавшиеся и угасавшие в течение нескольких сотен миллионов лет, являются важным кусочком космической головоломки, пишет IFLScience.

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Несмотря на сложности, связанные с исследованием этих светил, астрономы приближаются к разгадке загадки, чему способствуют колоссальные размеры древних звезд. Но почему древние звезды были намного больше, чем их современные аналоги?

Когда мы говорим о размере звезд, мы имеем в виду не только их физические размеры, но и массу. Например, если бы Бетельгейзе заняла место Солнца, ее внешние границы простирались бы почти до Юпитера. И Бетельгейзе — это лишь верхушка айсберга; такие звезды, как VY Большой Медведицы, делают даже Бетельгейзе просто пятном на космическом гобелене.

Однако эти гигантские размеры часто являются следствием того, что звезды раздуваются, приближаясь к концу своего жизненного цикла, а не их первоначальной массы. Что касается массы, то самые массивные звезды нашей галактики достигают массы, которая примерно в 125 раз превышает массу Солнца.

Но вот где начинается интрига: недавние открытия свидетельствуют о том, что в ранней Вселенной звезды могли достигать массы, которая в 5,000-10,000 раз превышала массу нашего Солнца.

Эти первобытные звезды, получившие название "Популяция III", образовались из первичных элементов — водорода и гелия, с примесями лития, и не содержали тяжелых элементов, которые мы находим в современных звездах. Но, как оказывается, эти, казалось бы, незначительные примеси сыграли решающую роль.

Газовые облака, оставшиеся после Большого взрыва, сжимались под собственной тяжестью, нагреваясь до тех пор, пока не вспыхивал ядерный синтез, рождая звезды. Но в отличие от своих современных аналогов, эти ранние газовые облака не содержали примесей, которые могли бы эффективно излучать тепло, что позволило им коллапсировать в колоссальные сингулярные звезды, вместо того, чтобы распадаться на меньшие.

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Однако не все ранние звезды были космическими гигантами. Некоторые теории предполагают минимальный размер, чуть больше 0,8 массы нашего Солнца, из-за периодической фрагментации газовых облаков на меньшие ячейки. Однако, по сравнению с сегодняшними крошечными звездами, такими как Проксима Центавра, даже самые маленькие первые звезды были гигантскими.

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