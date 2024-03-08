Неандертальцы охотились на гиен не ради мяса: ученые сделали неожиданное открытие

Благодаря новому исследованию ученые нашли доказательства того, что неандертальцы использовали шкуры хищных животных в качестве одежды. Это впервые исследователи нашли убедительные доказательства такого применения.

Related video

Недавние находки в Пиренейских горах опровергают мнение о том, что неандертальцы носили шкуры только травоядных животных, таких как олени или быки. Обнаруженные исследователями доказательства свидетельствуют о том, что неандертальцы также использовали шкуры гиен, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Это открытие произошло в Навальмайло, охотничьем лагере неандертальцев, найденном в 2002 году. В слое почвы возрастом от 66 000 до 83 000 лет исследователи обнаружили останки растительноядных животных, которых неандертальцы, когда-то бродившие по этой местности, зарезали и сняли с них шкуры.

Среди этих находок была кость лапы гиены, имевшая повреждения, которые заинтриговали ученых. Хотя эти отметины могли оставить неандертальские орудия, исследователи не исключали и другие возможности, такие как укусы или повреждения от различных животных. Чтобы разгадать тайну, ученые применили алгоритм искусственного интеллекта (ИИ), способный отличать изменения костей, сделанные человеком, от тех, что возникли в результате естественных причин.

Оказалось, что отметины на кости гиены действительно были результатом работы каменных инструментов неандертальцев, что свидетельствует о том, что с животного сняли шкуру. На кости не нашли никаких признаков того, что ее раскалывали для получения костного мозга. А это указывает на то, что гиену, вероятно, использовали только ради ее меха, а не как источник пищи.

Исследователи предполагают, что неандертальцы использовали мех гиены для борьбы с холодом в охотничьем лагере, расположенном на высоте 1100 метров над уровнем моря. Они считают, что использование огня в сочетании со шкурами гиен в качестве одежды или покрывал сыграло решающую роль в выживании в этой местности.

Это открытие противоречит предыдущим представлениям о неандертальцах, поскольку в археологических источниках мало доказательств того, что они использовали хищных животных в качестве пищи или одежды. Хотя прошлогоднее исследование показало, что неандертальцы охотились на пещерных львов в Германии, а останки гиен найдены на других неандертальских стоянках, Навальмайло впервые указывает на то, что древние люди использовали гиен ради их шкур.

Важно

Ему 8600 лет: в Турции обнаружили самый старый хлеб в мире (фото)

Интересно, что на других неандертальских стоянках обнаружены признаки забоя гиен на мясо, а во Франции разделанные кости гиены вызвали предположение, что это — символический предмет, который, возможно, был системой числовых обозначений.

Ранее Фокус писал об открытии мирового уровня. В Украине нашли самые древние орудия труда в Европе.

А также мы рассказывали о настоящем создателе Великой пирамиды Гизы. Исследователи обнаружили его гробницу.