Ему 8600 лет: в Турции обнаружили самый старый хлеб в мире (фото)

Турецкие археологи нашли неизвестное губчатое вещество. Поведя детальный анализ, они обнаружили, что это вещество — на самом деле тысячелетний пищевой продукт.

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В неолитическом поселении Чатал-Геюк, Турция, археологи раскопали необычайную находку — буханку хлеба, которой 8600 лет. Открытие произошло в районе, известном как "Мекан 66", где археологи наткнулись на остатки печи, окруженные семенами пшеницы, ячменя, гороха и губчатым веществом, которое может быть формой пищи, пишет Arkeonews.

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Анализы, проведенные в Научно-технологическом научно-исследовательском и прикладном центре (BITAM) Университета Некметтина Эрбакана, обнаружили, что губчатый остаток был ферментированным хлебом, датированным 6600 годом до нашей эры.

Доцент Али Умут Тюркджан, председатель комитета по раскопкам и преподаватель Университета Анадолу, объяснил, что когда мы думаем об "археологии", на ум приходят изображения сооружений и древних реликвий. Однако современная археология расширилась, включив в себя изучение древних пищевых практик. Тюркджан подчеркнул, что Анатолия, с Чатал-Гьоюком как ключевым объектом, играет ключевую роль в пищевой археологии.

Фото: АА

Исследователь подчеркнул значение Чатал-Геюка в этой области, заявив: "В 2021 году мы сделали революционную находку. В углу печи мы тщательно задокументировали небольшое круглое губчатое вещество, которое идентифицировали как хлеб. Тонкое глиняное покрытие сооружения сохранило эти органические остатки, включая древесину и хлеб, в течение более 8 000 лет. Радиоуглеродный анализ подтвердил, что наш образец датируется примерно 6 600 годом до нашей эры".

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По словам Тюркджана, Египту уже давно приписывают древнейшие свидетельства о хлебе, выпеченном на дрожжах. Однако находка из Чатал-Гьоюка превосходит все остальные, заслуживая звания самого древнего хлеба в мире.

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