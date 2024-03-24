Прибыл из другого мира: в Амазонке обнаружен самый большой зубатый кит в мире (фото)

Палеонтологи обнаружили череп огромного вымершего существа, которое прибыло из морского мира в речной.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, палеонтологи обнаружили в бассейне реки Амазонка окаменелый череп пресноводного гигантского дельфина, который жил там примерно 16 млн лет назад. Учитывая размер длину животного, которая составляла 3,5 метра и то, что дельфины относятся к зубатым китам, вымершее животное можно считать самым большим пресноводным зубатым китом, которое когда-либо обитало на Земле, пишет ScienceAlert.

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Сейчас в Амазонке обитают амазонские дельфины, которые имеют розовый окрас, их длина достигает 2,7 метров, и они имеют вытянутый клюв на своей морде. Авторы исследования считают, что обнаруженный вымерший новый вид пресноводных дельфинов, обитающих в этих же водах миллионы лет назад, был чем-то похож на нынешних обитателей Амазонки.

Но есть одно но. Палеонтология выяснили, что древние дельфины, получившие название Pebanista yacuruna не являются родственниками амазонских дельфинов. Самые близкие их родственники обитают в реках Южной Азии.

Представление о вымершем виде дельфинов ученые составили после изучения обнаруженного в бассейне реки Амазонка черепа древнего существа. Этот дельфин имел вытянутую морду с длинным клювом и скорее всего, как и ныне живущие речные дельфины, питался рыбой.

Представление о вымершем виде дельфинов ученые составили после изучения обнаруженного в бассейне реки Амазонка черепа древнего существа Фото: ScienceAlert

Также ученые обнаружили на черепе Pebanista yacuruna большие гребни на лбу. Авторы исследования считают, что эти структуры связаны с тем, что древнее существо могло ориентироваться в пространстве с помощью эхолокации. По словам ученых, эхолокация имеет даже больше значение для речных дельфинов, чем для морских. Дело в том, что они живут в мутной воде, а потому у них слабое зрение.

Пресноводные речные дельфины очень похожи на морских дельфинов, но обе группы животных являются потомками различных линий китообразных, говорят ученые.

Палеонтология выяснили, что древние дельфины, получившие название Pebanista yacuruna не являются родственниками амазонских дельфинов Фото: ScienceAlert

Исследование предполагает, что Pebanista yacuruna изначально был морским дельфином, но затем приплыл из морского мира в речной. Учитывая огромное количество пищи в древней системе рек, которая находилась на месте бассейна Амазонки, эти дельфины остались жить там и адаптировались к новым условиям. В течение нескольких миллионов лет древние китообразные жили и процветали. Но изменения, которые привели к тому, что появилась нынешняя самая известная речная система Южной Америки, привели к исчезновению привычной среды обитания Pebanista yacuruna. В частности, исчезла рыба, которой питались дельфины и это привело к их исчезновению, считают ученые.

Пустующая экологическая ниша была заполнена и сегодня живущими там речными дельфинами.

Фокус уже писал о том, что кашалоты для спасения от атак косаток использую систему защитной дефекации. Это значит, что киты, чтобы спастись выпускают в воду фекалии, а затем разбрасывают их по океану. Ученые недавно стали свидетелями такого события, которое попало на видео.

Также Фокус писал о том, что в Австралии обнаружили новый вид пушистых жуков с усами, который изначально приняли за птичий помет. Ученые совершенно случайно открыли новый вид насекомых, имеющих свойства, которые пока нельзя объяснить.