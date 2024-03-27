Найдены утерянные 20 тысяч лет в истории людей: где все это время были наши предки

Исследователи выяснили, где жили люди в период, когда они покинули Африку, но еще не расселились в Евразии.

Related video

Ученые считают, что нашли потерянные 20 тыс. лет в истории человечества. До сих пор было неизвестно, где наши предки провели это время, когда уже вышли из Африки, но еще не расселились в Евразии, пишет DailyMail.

Археологи давно выяснили, что наши предки покинули континент около 70 тыс. лет назад и расселились в Азии и Европе 45 тыс. лет назад. Но где они провели утерянный отрезок времени, долгое время оставалось загадкой.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Группа международных исследователей считает, что около тысячи древних переселенцев провели 20 тыс. лет на территории Ближнего Востока, известное как Иранское нагорье.

Важное открытие было сделано с помощью древней ДНК, анализа современных генофондов, палеоэкологических данных. Последние показали, что регион был идеальным местом обитания до того, как люди продолжили расселяться в Азии и Европе.

"Результаты нашего исследования дают первую полную картину местонахождения предков всех современных неафриканцев на ранних этапах колонизации Евразии", — говорит старший автор исследования из Университета Падуи в Италии Лука Пагани.

На основе анализа геномов западно-центральной Евразии и Китая исследователи предполагают, что предки современных евразийцев вышли из Иранского нагорья 45 тыс. лет назад и колонизировали большую часть Евразии и Океании.

Симуляции также помогли определить климат и ландшафт Иранского нагорья.

"Наличие удобной для жизни территории, расположенной на обоих берегах Красного моря и простирающейся через Средиземной море, видимо, было подходящей средой обитания для наших предков", — говорится в исследовании.

На этих территориях люди жили небольшими мобильными группа охотников-собирателей. Местность обладала массой уникальных условий от лесов до лугов и саванн. Климат колебался между засушливыми и влажными периодами.

"Их рацион состоял бы из съедобных растений, а также дичи маленьких и больших размеров", — говорит соавтор исследования Майкл Петралья.

Также отмечается, что охотники-собиратели вели сезонных образ жизни, живя в низинах в прохладные месяцы, а в горные районы перебирались в теплые месяцы. Люди, населявшие Иранское нагорье в то время, имели темную кожу и волосы. Внешне они напоминали нилотский народ или гумуз – этническая группа народа комо, которые проживают в некоторых частях Восточной Африки.

Напомним, в наскальных рисунках нашли следы динозавров, их возраст составляет 145 млн лет. Исследователи говорят, что впервые столкнулись с такими уникальными петроглифами.