В наскальных рисунках нашли следы динозавров: их возраст составляет 145 млн лет (фото)

Исследователи говорят, что впервые столкнулись с такими уникальными петроглифами.

Related video

На северо-востоке Бразилии обнаружили удивительное место, где рядом со следами динозавров располагались наскальные рисунки, пишет IFLScience.

В штате Параиба на участке Серроте-ду-Летрейру находятся три основных обнажения горных пород, где были найдены окаменелые следы теропод, зауропод и игуанодонтических динозавров из раннего мелового периода. Также в это районе находятся петроглифы, которые создавались людьми в доколониальный период.

Следы динозавров и наскальные рисунки находили по соседству и раньше, но не в такой тесной связи.

"Без сомнений художники распознали следы динозавров и намеренно нарисовали петроглифы вокруг них, установив символическую связь между искусством и летописью окаменелостей", — говорят авторы нового исследования.

Следы динозавров и наскальные рисунки Фото: Troiano et al., Scientific Reports, 2024 (CC BY 4.0)

Впервые следы динозавров в этом регионе обнаружили в начале 20 века. Петроглифам же уделялось намного меньше внимания и они никогда не рассматривались в сочетании с окаменелыми следами.

Команда решила исправить эту ситуацию, поэтому проанализировала три места, где следы соседствовали с петроглифами. На первом обнажении горных пород были обнаружены 22 новых символа, а также следы наибольшей концентрации теропод.

Петроглифы и следы разных динозавров, живших 145 млн лет назад Фото: Troiano et al., Scientific Reports, 2024 (CC BY 4.0)

На втором месте были найдены всего два петроглифа, но ученые предполагают, что не все сохранились до нашего времени. На третьем обнажении нашли 30 фигур, а также следы динозавров зауроподов.

По словам исследователей, петроглифы в этой местности имеют круглую форму с радиальными линиями и другими мотивами. Их значение пока неудалось разгадать, но возможно, они являются интерпретацией геометрических форм.

Выделяются некоторые примечательные рисунки, в том числе гравюры в виде прямоугольной сетки и другие, напоминающие звезды и змей.

Разница в стиле предполагает, что за наскальными рисунками стояли несколько человек. Возможно, мы не знаем, кем они были, но мы знаем, что они проявляли большую осторожность, вплетая свои рисунки в следы динозавров.

Напомним, ученые находят древние окаменелые следы, которые очень похожи на птичьи. Однако есть проблема — они предшествуют древнейшим найденным костям птиц на 60 миллионов лет.