В наскальных рисунках нашли следы динозавров: их возраст составляет 145 млн лет (фото)
Исследователи говорят, что впервые столкнулись с такими уникальными петроглифами.
На северо-востоке Бразилии обнаружили удивительное место, где рядом со следами динозавров располагались наскальные рисунки, пишет IFLScience.
В штате Параиба на участке Серроте-ду-Летрейру находятся три основных обнажения горных пород, где были найдены окаменелые следы теропод, зауропод и игуанодонтических динозавров из раннего мелового периода. Также в это районе находятся петроглифы, которые создавались людьми в доколониальный период.
Следы динозавров и наскальные рисунки находили по соседству и раньше, но не в такой тесной связи.
"Без сомнений художники распознали следы динозавров и намеренно нарисовали петроглифы вокруг них, установив символическую связь между искусством и летописью окаменелостей", — говорят авторы нового исследования.
Впервые следы динозавров в этом регионе обнаружили в начале 20 века. Петроглифам же уделялось намного меньше внимания и они никогда не рассматривались в сочетании с окаменелыми следами.
Команда решила исправить эту ситуацию, поэтому проанализировала три места, где следы соседствовали с петроглифами. На первом обнажении горных пород были обнаружены 22 новых символа, а также следы наибольшей концентрации теропод.
На втором месте были найдены всего два петроглифа, но ученые предполагают, что не все сохранились до нашего времени. На третьем обнажении нашли 30 фигур, а также следы динозавров зауроподов.
По словам исследователей, петроглифы в этой местности имеют круглую форму с радиальными линиями и другими мотивами. Их значение пока неудалось разгадать, но возможно, они являются интерпретацией геометрических форм.
Выделяются некоторые примечательные рисунки, в том числе гравюры в виде прямоугольной сетки и другие, напоминающие звезды и змей.
Разница в стиле предполагает, что за наскальными рисунками стояли несколько человек. Возможно, мы не знаем, кем они были, но мы знаем, что они проявляли большую осторожность, вплетая свои рисунки в следы динозавров.
Напомним, ученые находят древние окаменелые следы, которые очень похожи на птичьи. Однако есть проблема — они предшествуют древнейшим найденным костям птиц на 60 миллионов лет.