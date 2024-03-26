У наскельних малюнках знайшли сліди динозаврів: їхній вік становить 145 млн років (фото)
Дослідники кажуть, що вперше зіткнулися з такими унікальними петрогліфами.
На північному сході Бразилії виявили дивовижне місце, де поруч зі слідами динозаврів розташовувалися наскельні малюнки, пише IFLScience.
У штаті Параїба на ділянці Серроте-ду-Летрейру розташовано три основні відслонення гірських порід, де було знайдено скам'янілі сліди тероподів, зауроподів і ігуанодонтичних динозаврів з раннього крейдяного періоду. Також у цьому районі знаходяться петрогліфи, які створювалися людьми в доколоніальний період.
Сліди динозаврів і наскельні малюнки знаходили по сусідству і раніше, але не в такому тісному зв'язку.
"Без сумнівів художники розпізнали сліди динозаврів і навмисно намалювали петрогліфи навколо них, встановивши символічний зв'язок між мистецтвом і літописом скам'янілостей", — кажуть автори нового дослідження.
Вперше сліди динозаврів у цьому регіоні виявили на початку 20 століття. Петрогліфам же приділяли набагато менше уваги і ніколи не розглядали їх у поєднанні зі скам'янілими слідами.
Команда вирішила виправити цю ситуацію, тому проаналізувала три місця, де сліди сусідили з петрогліфами. На першому відслоненні гірських порід було виявлено 22 нові символи, а також сліди найбільшої концентрації теропод.
На другому місці було знайдено всього два петрогліфи, але вчені припускають, що не всі збереглися до нашого часу. На третьому оголенні знайшли 30 фігур, а також сліди динозаврів зауроподів.
За словами дослідників, петрогліфи в цій місцевості мають круглу форму з радіальними лініями та іншими мотивами. Їхнє значення поки що не вдалося розгадати, але можливо, вони є інтерпретацією геометричних форм.
Виділяються деякі примітні малюнки, зокрема гравюри у вигляді прямокутної сітки та інші, що нагадують зірки і змій.
Різниця в стилі припускає, що за наскельними малюнками стояли кілька людей. Можливо, ми не знаємо, ким вони були, але ми знаємо, що вони проявляли велику обережність, вплітаючи свої малюнки в сліди динозаврів.
Нагадаємо, вчені знаходять стародавні скам'янілі сліди, які дуже схожі на пташині. Однак є проблема — вони передують найдавнішим знайденим кісткам птахів на 60 мільйонів років.