Ходячий источник заразы. Назван тот, кто чаще всего заражает людей и животных вирусами

В новом исследовании ученые провели анализ вирусных геномов и нашли того, кто чаще всего заражает людей и животных вирусами.

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Бактерии и вирусы окружают нас повсюду, а потому в новом исследовании ученые попытались проследить за ними, чтобы понять, как они перемещаются между видами. В результате им удалось обнаружить "ходячий источник заразы", который чаще всего заражает людей и животных вирусами, пишет New Scientist.

Выводы исследователей неутешительны: в большинстве случаев именно человек является переносчиком вирусов, а вовсе не крысы, которых часто считают переносчиками болезней. В ходе исследования ученые провели анализ вирусных геномов и обнаружили, что в 64% перемещений вирусов между животными и людьми источником заразы являются именно люди.

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Таким образом у животных больше причин бояться нас, чем у людей бояться животных. По словам соавтора исследования Седрика Тана из Университетского колледжа Лондона, люди передают животным намного больше вирусов, чем они нам. Например, после того, как вирус SARS-CoV-2 перешел от летучих мышей к человеку, люди передали его многим другим видам.

В своей работе Тан с коллегами использовали глобальную базу данных секвенированных вирусов. В общей сложности в базе содержится около 12 миллионов последовательностей, однако многие из них неполны, у некоторых также отсутствуют данные о том, когда они были собраны и от какого вила. Поэтому в своей работу ученые использовали около 60 000 образцов высокого качества с полными данными. После этого им удалось создать "генеалогическое древо" родственных вирусов.

В общей сложности команде удалось определить около 13 000 вирусных линий и 3 000 переходов между видами. Из 599 взаимодействий с участием людей в большинстве случаев вирусы переходили от человека к животному.

По словам Тана, они с коллегами не ожидали таких результатов, однако исходя из того, что численность людей на планете огромна — это имеет смысл. Простыми словами, распространяясь среди людей вирус будет иметь множество возможностей перейти к другим видам по всему миру. В то же время вирус, циркулирующий среди других видов, ограниченных одним регионом и не взаимодействующим с человеком, имеет значительно меньше шансов и возможностей.

Результаты исследования также свидетельствуют, что коронавирус и вирус гриппа чаще всего передаются животным от людей. Это согласуется с более ранними исследованиями, показывающими, что коронавирус распространился от людей к домашним питомцам.

Ранее Фокус писал о том, что ученые изучают "зомби-вирусы" и планируют воскрешать вымерших животных.