Ходяче джерело зарази. Названо того, хто найчастіше заражає людей і тварин вірусами

У новому дослідженні вчені провели аналіз вірусних геномів і знайшли того, хто найчастіше заражає людей і тварин вірусами.

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Бактерії та віруси оточують нас всюди, а тому в новому дослідженні вчені спробували простежити за ними, щоб зрозуміти, як вони переміщаються між видами. У результаті їм вдалося виявити "ходяче джерело зарази", яке найчастіше заражає людей і тварин вірусами, пише New Scientist.

Висновки дослідників невтішні: у більшості випадків саме людина є переносником вірусів, а зовсім не щури, яких часто вважають переносниками хвороб. Під час дослідження вчені провели аналіз вірусних геномів і виявили, що в 64% переміщень вірусів між тваринами та людьми джерелом зарази є саме люди.

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Таким чином у тварин більше причин боятися нас, ніж у людей боятися тварин. За словами співавтора дослідження Седріка Тана з Університетського коледжу Лондона, люди передають тваринам набагато більше вірусів, ніж вони нам. Наприклад, після того, як вірус SARS-CoV-2 перейшов від кажанів до людини, люди передали його багатьом іншим видам.

У своїй роботі Тан з колегами використовували глобальну базу даних секвенованих вірусів. Загалом у базі міститься близько 12 мільйонів послідовностей, проте багато хто з них неповні, у деяких також відсутні дані про те, коли вони були зібрані й від якого вила. Тому у своїй роботі вчені використовували близько 60 000 зразків високої якості з повними даними. Після цього їм вдалося створити "генеалогічне древо" споріднених вірусів.

Загалом команді вдалося визначити близько 13 000 вірусних ліній і 3 000 переходів між видами. З 599 взаємодій за участю людей у більшості випадків віруси переходили від людини до тварини.

За словами Тана, вони з колегами не очікували таких результатів, однак виходячи з того, що чисельність людей на планеті величезна — це має сенс. Простими словами, поширюючись серед людей вірус матиме безліч можливостей перейти до інших видів по всьому світу. Водночас вірус, що циркулює серед інших видів, обмежених одним регіоном і не взаємодіє з людиною, має значно менше шансів і можливостей.

Результати дослідження також свідчать, що коронавірус і вірус грипу найчастіше передаються тваринам від людей. Це узгоджується з більш ранніми дослідженнями, які показують, що коронавірус поширився від людей до домашніх улюбленців.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вивчають "зомбі-віруси" і планують воскрешати вимерлих тварин.