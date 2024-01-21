Арктичні "зомбі-віруси" в Сибіру можуть спровокувати нову світову пандемію, — дослідження

Людство зіткнулося з новою дивною загрозою пандемії, попереджають вчені. Вони кажуть, що стародавні віруси, що ув'язнила вічна мерзлота Арктики, одного разу можуть вивільнитися через глобальне потепління на Землі та спровокувати спалах нової пандемії.

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Вчені попереджають, що арктичні віруси-зомбі в Сибіру можуть спровокувати нову страшну пандемію. Загроза спалаху мікробів, що тисячоліттями перебували у вічній мерзлоті, зросла через активізацію сибірського судноплавства. Про це йдеться у матеріалі The Guardian.

Людство зіткнулося з новою дивною загрозою пандемії, попереджають вчені. Вони кажуть, що стародавні віруси, заморожені у вічній мерзлоті Арктики, одного разу можуть вивільнитися через потепління клімату на Землі та спровокувати спалах великої хвороби.

Штами цих мікробів-мафусаїлів — або, як їх ще називають, "вірусів-зомбі" — вже були описані дослідниками. Вчені висловили побоювання, що нова глобальна надзвичайна ситуація може бути спровокована не новою для науки хворобою, а недугою з далекого минулого.

Віруси-зомбі в Сибіру Фото: Jean-Michel Claverie/IGS/CNRS-AM

Загроза "вірусів-зомбів": що кажуть вчені

"Актуальний аналіз загроз пандемії зосереджений на захворюваннях, які можуть виникнути в південних регіонах, а потім поширитися на північ. Натомість мало уваги було приділено спалаху, який може виникнути на крайній півночі, а потім поширитися на південь. Це, на мою думку, недопрацювання, адже там є віруси, які можуть заразити людей і викликати новий спалах хвороби", — зазначив французький генетик Жан-Мішель Клавері.

Цю тезу підтримала вірусологиня Маріон Купманс з медичного центру Erasmus у Роттердамі.

"Ми не знаємо, які віруси лежать там у вічній мерзлоті, але я думаю, що існує реальний ризик того, що може бути один, здатний спровокувати спалах хвороби — скажімо, стародавньої форми поліомієліту. Ми повинні припустити, що щось подібне може статися", — сказала вона.

2014 року Клавері очолював групу вчених, які виділили живі віруси в Сибіру та показали, що вони все ще можуть інфікувати одноклітинні організми, навіть незважаючи на те, що вони тисячі років були поховані у вічній мерзлоті. Подальші дослідження, опубліковані 2023 року, показали існування кількох різних вірусних штамів із семи різних місць у Сибіру, а також те, що вони можуть інфікувати культивовані клітини. Вік одного зразка вірусу становив 48 500 років.

"Віруси, які ми виділили, здатні інфікувати лише амеб і не становлять небезпеки для людей", — сказав Клавері.

Однак, на його думку, це не означає, що інші віруси, які зараз перебувають у вічній мерзлоті, не можуть викликати захворювання у людей.

"Наприклад, ми ідентифікували геномні сліди поксвірусів і герпесвірусів, які є добре відомими патогенами людини"", — додав він.

Вічна мерзлота — домівка вірусів Фото: wikipedia

Вічна мерзлота — домівка вірусів

Вічна мерзлота покриває п’яту частину північної півкулі і складається з ґрунту, який тривалий час зберігався при температурі нижче нуля. Вчені виявили, що деякі шари залишалися замороженими протягом сотень тисяч років.

"Вирішальним є те, що вічна мерзлота холодна, темна і не містить кисню, який ідеально підходить для збереження біологічного матеріалу. Ви можете помістити йогурт у вічну мерзлоту, і він збереже свої якості й через 50 000 років", — сказав Клавері.

Але вічна мерзлота у світі змінюється. Верхні шари основних запасів планети — в Канаді, Сибіру та на Алясці — тануть, оскільки зміна клімату непропорційно впливає на Арктику. За словами метеорологів, регіон нагрівається в кілька разів швидше, ніж середні темпи зростання глобального потепління.

Однак найбільш безпосередній ризик становить не танення вічної мерзлоти безпосередньо, додав Клавері.

"Небезпека виникає через інший вплив глобального потепління: зникнення арктичного морського льоду. Це дозволяє збільшити судноплавство, перевезення та промисловий розвиток у Сибіру. Плануються масштабні гірничодобувні роботи, які збираються забити величезні отвори у глибокій вічній мерзлоті для видобутку нафти та руди. Ці операції вивільнять величезну кількість патогенів, які все ще там розповсюджуються. Шахтарі будуть дихати вірусами. Тож, очкуємо згубних наслідків", — сказав вчений.

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За словами фахівця, в історії спалахів епідемій є один із ключових факторів, а саме — зміни у землекористуванні.

"Вірус Ніпа поширили кажани, яких люди вигнали з місць їхнього проживання. Так само мавпячу віспу пов’язують із поширенням урбанізації в Африці.

І це те, що ми незабаром побачимо в Арктиці: повна зміна землекористування може викликати новий спалах", – наголосила Маріон Купманс.

Вчені вважають, що вічна мерзлота на її найглибшому рівні може містити віруси, яким до мільйона років.

З цієї причини Клавері та інші вчені працюють над планами створення карантинних закладів і медичної експертизи, яка могла б точно визначити ранні випадки хвороб і лікувати їх на місці, щоб стримувати поширення інфекції.

"Зараз ми стикаємося з відчутною загрозою, і повинні бути готові впоратися з нею", – резюмував Клавері.

Нагадаємо, що загалом вчені нарахували близько 1,67 мільйона вірусів, що заражають ссавців і птахів, які ще належить ідентифікувати. Вважається, що до 827 000 з них здатні заразити людину.