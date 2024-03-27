Миссия на Энцелад: почему спутник Сатурна так важен для ученых и когда состоится полет (фото)
Европейское космическое агентство намерено исследовать три ледяных спутника с океанами внутри, и миссия на Энцелад является приоритетной.
Спутник Сатурна Энцелад, обладает чистой ледяной поверхностью и это делает его одним из самых отражающих объектов во всей Солнечной системе. Но то, что находится подо льдом, действительно волнует ученых. Под ее ледяной оболочкой находится океан теплой соленой воды, и Европейское космическое агентство (ЕКА) собирается отправить на Энцелад исследовательскую миссию, пишет Universe Today.
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Энцелад — это шестой по величине спутник Сатурна диаметром примерно 500 км. Несмотря на небольшой размер в его недрах, как считается, находится океан, где содержится 15 млн кубических километров воды. Для сравнения, на Земле примерно 1,4 кубических км воды.
ЕКА обратилось планетологам, чтобы те выбрали наиболее приоритетные миссии по исследованию Солнечной системы на ближайшие 30 лет. Ученые решили, что нужно сосредоточить свое внимание на изучении океанских спутников и возможной пригодности их для жизни. Ученые предполагают, что на спутниках с океанами может существовать жизнь, или же она могла существовать в прошлом.
Для будущих исследований были выбраны три мира: спутник Юпитера Европа и спутники Сатурна Энцелад и Титан. Каждый из этих спутников уникален и так же миссия на каждый из этих миров будет уникально сложной и дорогой. Поэтому ЕКА подключило к обсуждению будущих миссий аэрокосмических инженеров. Они должны были придумать, какие технологии понадобятся для реализации данных миссий в ближайшие десятилетия.
По итогам обсуждений ЕКА выбрало в качестве приоритетной миссии отправку космических аппаратов именно на Энцелад. А затем уже на Титан и Европу. ЕКА уже отправило в прошлом году для изучения спутников Юпитера Европы, Ганимеда и Каллисто аппарат JUICE, который прибудет на место назначения в 2031 году. Но планируется отдельная миссия на Европу в более отдаленном будущем.
Что касается Энцелада, то он имеет много характеристик, которые привлекают планетологов, если речь идет об потенциальной обитаемости этого мира. Там есть жидкая вода, источник энергии и некоторые специфические химические вещества.
Как показали исследования выбросов гейзеров с поверхности Энцелада, который выходят из подземного океана, там находятся натрий, хлор, триоксид углерода, азот, диоксид углерода и углеводороды, такие как метан и формальдегид. Есть также некоторые простые органические соединения и более крупные органические молекулы, такие как бензол.
Вода в океане остается жидкой благодаря теплу, которое возникает из-за приливного нагрева. Когда Энцелад вращается вокруг Сатурна, планета притягивает спутник и деформирует его. Каждый раз, когда это происходит, Энцелад нагревается. У спутника есть каменистое ядро и часть его вероятно расплавлена. Таким образом вода остается теплой еще и из-за выделения тепла ядром.
По словам ученых, миссия на Энцелад будет отправлена не раньше, чем в начале 2040-х годов. Планируется как минимум использовать орбитальный аппарат, который сможет предоставить не только уникальный взгляд на спутник Сатурна, но и возьмет пробы из его гейзеров, чтобы исследовать прямо на орбите. Более дорога и сложная миссия включает в себя еще и отправку посадочного модуля на поверхность спутника, который возьмет образцы породы и выбросов на поверхности.
Фокус уже писал о том, что согласно недавнему исследованию, для обнаружения потенциальной внеземной жизни на Энцеладе необходимо очень мало исходного материала. Ученые считают, что даже крошечный кристалл льда, выброшенный в космос с поверхности спутника, может содержать клетки микроорганизмов.