Наследие святого Молуага: шотландские археологи нашли древний монастырь (фото)

Легенда рассказывает о необычном путешествии святого Молуага. Скала, на которой он стоял, оторвалась от ирландского побережья и перенесла его через море к тому месту, что сейчас известно как остров Лисмор в озере Лох-Линне, графство Аргайл.

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Группа археологов из Исторического общества острова Лисмор, Шотландия, обнаружила остатки древнего монастыря из камня, датируемого VII-X веками нашей эры. Ученые считают, что это место основано святым Молуагом, ирландским миссионером, который сыграл значительную роль в распространении христианства среди пиктов в Шотландии, пишет Heritage Daily.

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Лисмор имеет богатую историю как религиозный центр гэльского королевства Далриада, что, вероятно, повлияло на решение основать этот монастырь около 562 года. Интересно, что ранние христианские миссионеры, такие как святой Молуаг, сосредотачивались на выделении сходства между христианством и язычеством, а не на их различиях.

Легенда гласит, что путешествие святого Молуага к Лисмору было довольно необычным. Говорят, что скала, на которой он стоял, оторвалась от ирландского побережья и перенесла его через море к тому месту, что сейчас известно как остров Лисмор в озере Лох-Линне, графство Аргайл.

Фото: Lismore Historical Society

После шестилетнего проекта на острове под руководством общины члены Исторического общества обнаружили находки, среди которых овальное каменное здание и мастерская, где ремесленники изготавливали украшения из драгоценных металлов.

С помощью радиоуглеродного анализа эксперты определили, что эти сооружения датируются ранним монастырским периодом, между VII и X веками нашей эры. По-настоящему особенной является находка около 120 тиглей, керамических форм для изготовления брошей и разнообразные резные изделия из камня, дерева, кости и рога.

Дальнейший анализ, проведенный в Национальном музее Шотландии с использованием технологии рентгеновского излучения, показал, что эти тигли использовались для плавления медных сплавов, серебра и золота. Это свидетельствует о высоком уровне мастерства и предполагает, что монастырь был утонченным и влиятельным центром.

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Историческое общество Лисмора в настоящее время занимается анализом и консервацией более 1500 важных артефактов с места находки, которые проливают свет на мастерство и деятельность, происходившие в этом древнем монастыре.

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