Физики на Большом адронном коллайдере начинают поиск невидимых частиц: что известно

Ученые надеются обнаружить частицы, которые не входят в Стандартную модель физики элементарных частиц.

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На самом большом в мире ускорителе частиц, то есть Большом адронном коллайдере (БАК) в апреле начнется новый эксперимент, в ходе которого физики надеются обнаружить невидимые частицы Вселенной, пишет Daily Mail.

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Главная теория физики элементарных частиц называется Стандартной моделью. В ней сказано, что все во Вселенной состоит из 17 различных групп частиц, последняя из которых, бозон Хиггса была обнаружена в 2012 году.

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Некоторые из этих частиц смешиваются в разных комбинациях, образуют другие частицы, из которых состоит Вселенная, а другие частицы составляют главные силы природы. Но физики выяснили, что вся обычная материя составляет только 5% Вселенной, 26% составляет темная материя и 69% — темная энергия. По сути 95% Вселенной остаются невидимыми для нас, то есть состоят из невидимых частиц. Физики считают, что эти частицы могут быть двойниками частиц из Стандартной модели.

Но эти частицы, которые, например, составляют темную материю, очень сложно обнаружить, ведь они практические не взаимодействуют с обычной материей.

Но ученые считают, что эти невидимые частицы могут распадаться на частицы Стандартной модели, и их можно уловить детекторами на БАК.

Физики уже начали предварительные испытания, которые связаны со столкновениями протонов, чтобы убедится в том, что все готово к новому масштабному эксперименту. Но первые испытания прошли не совсем удачно, но затем физики смогли внести изменения в эксперимент и теперь все должно работать как нужно.

Уже в апреле ученые начнут эксперимент, где будут запускать пучки протонов почти со скоростью света, чтобы воссоздать условия через секунду после Большого взрыва. На полной мощности триллионы протонов будут мчаться по трубе ускорителя частиц 11 245 раз в секунду и лететь почти со скоростью света. Существует надежда на то, что в результате протоны распадутся на другие, невидимые до сих пор частицы.

Ученые будут продолжать эксперимент до конца года, после чего БАК временно отключат, чтобы провести его модернизацию, что позволит значительно улучшить его работу.

Основная задача БАК состоит в том, чтобы проверить основные предсказания Стандартной модели физики элементарных частиц, а также доказать существование частиц, которые составляют невидимую для нас часть Вселенной.

Как уже писал Фокус, ученые создали наиболее полный портрет сверхновой за всю историю наблюдений. Астрономы выяснили, что происходило со звездой до взрыва и во время смерти.

Также Фокус писал о том, что астрофизики смогли впервые узнать с какой скоростью остатки обычных звезд, то есть нейтронные звезды, выбрасывают в космос потоки вещества. Это важно, ведь подобные потоки выбрасывают и черные дыры, а они влияют на эволюцию галактик.