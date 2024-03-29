Фізики на Великому адронному колайдері починають пошук невидимих частинок: що відомо

Вчені сподіваються виявити частинки, які не входять до Стандартної моделі фізики елементарних частинок.

Related video

На найбільшому у світі прискорювачі частинок, тобто Великому адронному колайдері (ВАК), у квітні розпочнеться новий експеримент, під час якого фізики сподіваються виявити невидимі частинки Всесвіту, пише Daily Mail .

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Головна теорія фізики елементарних частинок називається Стандартною моделлю. У ній сказано, що все у Всесвіті складається із 17 різних груп частинок, остання з яких, бозон Хіггса, була виявлена 2012 року.

Важливо

Квантовий світ: фізики вперше точно виміряли положення атомів у трьох вимірах (фото)

Деякі з цих частинок змішуються в різних комбінаціях, утворюють інші частинки, з яких складається Всесвіт, а інші частинки складають головні сили природи. Але фізики з'ясували, що вся звичайна матерія становить лише 5% Всесвіту, 26% становить темна матерія і 69% — темна енергія. По суті 95% Всесвіту залишаються невидимими для нас, тобто складаються з невидимих частинок. Фізики вважають, що ці частинки можуть бути двійниками частинок зі Стандартної моделі.

Але ці частинки, які, наприклад, складають темну матерію, дуже складно виявити, адже вони практично не взаємодіють зі звичайною матерією.

Але вчені вважають, що ці невидимі частинки можуть розпадатися на частинки Стандартної моделі, і їх можна вловити детекторами на БАК.

Фізики вже почали попередні випробування, які пов'язані із зіткненнями протонів, щоб переконається в тому, що все готово до нового масштабного експерименту. Але перші випробування пройшли не зовсім вдало, але потім фізики змогли внести зміни в експеримент, і тепер все повинно працювати як потрібно.

Уже у квітні вчені розпочнуть експеримент, де запускатимуть пучки протонів майже зі швидкістю світла, щоб відтворити умови через секунду після Великого вибуху. На повній потужності трильйони протонів мчатимуть трубою прискорювача частинок 11 245 разів на секунду і летітимуть майже зі швидкістю світла. Існує надія на те, що в результаті протони розпадуться на інші, невидимі досі частинки.

Вчені продовжуватимуть експеримент до кінця року, після чого БАК тимчасово відключать, щоб провести його модернізацію, що дасть змогу значно поліпшити його роботу.

Основне завдання ВАК полягає в тому, щоб перевірити основні передбачення Стандартної моделі фізики елементарних частинок, а також довести існування частинок, які складають невидиму для нас частину Всесвіту.

Як уже писав Фокус, учені створили найповніший портрет наднової за всю історію спостережень. Астрономи з'ясували, що відбувалося із зіркою до вибуху і під час смерті.

Також Фокус писав про те, що астрофізики змогли вперше дізнатися, з якою швидкістю залишки звичайних зірок, тобто нейтронні зірки, викидають у космос потоки речовини. Це важливо, адже подібні потоки викидають і чорні діри, а вони впливають на еволюцію галактик.