Давню загадку майже розв'язано: уперше вирахували швидкість руху струменя нейтронної зірки

Швидкість струменя менша, ніж швидкість таких самих явищ у чорних дір, але нове відкриття наближає до розкриття давньої загадки.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature, за допомогою наземних телескопів астрономи змогли вперше виміряти швидкість руху струменя з матерії, яку випускає нейтронна зірка. Завдяки збільшенню кількості подібних вимірювань можна буде відповісти на давнє запитання, яке не дає спокою астрономам: що саме змушує струмені летіти в космос? Поки що у вчених є два варіанти, пише IFLScience.

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Багато надмасивних чорних дір запускають у космос струмені з матерії з величезною швидкістю внаслідок поглинання навколишньої речовини. Але деякі нейтронні зірки роблять те ж саме. Нейтронна зірка — це залишок масивної зірки, яка колись загинула внаслідок вибуху наднової. Іноді нейтронні зірки існують поруч зі звичайними зірками-компаньйонами і крадуть у них речовину за допомогою своєї гравітації. Речовина падає на нейтронну зірку, накопичується і це призводить до появи термоядерних вибухів на поверхні нейтронної зірки. Але частина вкраденої матерії виривається в космос у вигляді струменя з величезною швидкістю. Але який саме механізм стоїть за появою цього струменя поки неясно. Але нове дослідження наближає нас до відповіді.

Під час термоядерного вибуху на поверхні нейтронної зірки з'являються спалахи рентгенівського та гамма-випромінювання. Наскільки часто відбуваються такі вибухи залежить від швидкості накопичення вкраденої матерії та, скоріш за все, інших чинників.

Іноді нейтронні зірки існують поруч зі звичайними зірками-компаньйонами і крадуть у них речовину за допомогою своєї гравітації Фото: плоская земля

Але астрономи виявили, що на нейтронній зірці 4U 1728-34 такі вибухи відбуваються кожні кілька годин. Учені вирішили використати ці спалахи світла для вимірювання швидкості руху струменів із матерії. Для розрахунку швидкості потрібно знати не тільки час, а й відстань. Частота випромінювання струменя змінюється з відстанню від зірки. Завдяки деяким попереднім дослідженням чорних дір і нейтронних зірок учені можуть визначити відстань, яка відповідає певній частоті.

У результаті астрономи вирахували швидкість руху струменя нейтронної зірки, яка становить 114 тисяч км/с, а це приблизно 38% від швидкості світла. За словами вчених, якщо порівнювати цей параметр зі швидкістю руху струменя з чорної діри, то він дуже маленький. Чорні діри випускають струмені з матерії зі швидкістю, яка становить понад 99% швидкості світла.

Тепер учені хочуть провести подібні вимірювання під час спостережень за іншими нейтронними зірками. Це необхідно для того, щоб точно зрозуміти, що викликає появу струменя. Можливо, сама нейтронна зірка завдяки своєму швидкому обертанню є причиною появи струменів. Швидкість обертання нейтронних зірок набагато легше виміряти, ніж швидкість обертання чорних дір. Але якщо зв'язок між обертанням і струменем не буде виявлено, то значить за появу цих викидів матерії відповідають магнітні поля, які оточують нейтронну зірку, вважають автори дослідження.

Вчені кажуть, що чорні діри і нейтронні зірки мають абсолютно різні фізичні характеристики, але виявилося, що існує мало відмінностей між їхніми струменями. Струмені надмасивних чорних дір можуть впливати на розвиток галактики, тому їхнє розуміння є ще більш важливим.

Як уже писав Фокус, частка мінералу, виявленого в метеориті на Землі, прибула з незвичайного місця в просторі та часі. Дослідження стародавнього метеорита дозволило виявити там досонячне зерно і його створило нове космічне явище.