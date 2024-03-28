Знайшли в Антарктиді: частинка мінералу прибула з незвичного місця в просторі та часі

Дослідження стародавнього метеорита дозволило виявити там досонячне зерно і його створило нове космічне явище.

Related video

Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні The Astrophysical Journal, вчені виявили рідкісну частинку мінералу в стародавньому метеориті, який після падіння на Землю впав в Антарктиді. Дослідники вважають, що це досонячне зерно прибуло з доволі незвичного місця в просторі та часі і є продуктом вибуху наднової нового типу, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У метеоритах вчені іноді знаходять крихітні частинки мінералів, які називаються досонячними зернами. Це означає, що такі мінерали були створені ще до появи Сонця і Сонячної системи. Але виявити їх дуже складно, адже досонячні зерна дуже маленькі і часто знаходяться глибоко в породі метеорита. Але виявлена частинка мінералу олівін має такий склад, що її було створено внаслідок вибуху наднової нового типу, який відкрили зовсім недавно, вважають учені.

Часто на Землю падають метеорити, які є залишками процесу створення Сонячної системи, але інколи трапляється каміння, у складі якого містяться частинки, створені в інших зоряних системах.

Досонячне зерно було виявлено в метеориті AH 77307, який знайшли в Антарктиді ще понад 50 років тому. Цей метеорит належить до класу вуглецевих хондритів, тобто він сформувався на найбільш ранніх етапах історії Сонячної системи. Це зерно було виявлено в мінералі олівін, який являє собою силікат магнію і заліза. Цей мінерал поширений на Землі і в космосі, але його ізотопний склад залежить від того, де він сформувався. Деякі досонячні зерна можна ідентифікувати за допомогою співвідношення ізотопів магнію, але в метеориті було виявлено особливо велику наявність магнію-25.

Досонячне зерно було виявлено в метеориті AH 77307, який знайшли в Антарктиді ще понад 50 років тому Фото: ScienceAlert

Автори дослідження кажуть, що створені в Сонячній системі мінерали мають передбачувані співвідношення ізотопів, тобто версій хімічний елементів з різною кількістю числом нейтронів. Але виявлена частинка олівіну має співвідношення ізотопів магнію, яке відрізняється від усього, що є в Сонячній системі.

Учені вважають, що таке ізотопне співвідношення найімовірніше з'явилося внаслідок вибухової смерті зірки, тобто вибуху наднової. Потім досонячне зерно, перемістившись крізь космос, потрапило до складу метеорита. Дуже незвичайне ізотопне співвідношення можна пояснити тільки утворенням внаслідок нещодавно виявленого нового типу наднової — наднової, що горить воднем, вважають учені.

Виявлена частинка мінералу олівін має такий склад, що її було створено внаслідок вибуху наднової нового типу, який відкрили зовсім недавно, вважають учені Фото: ScienceAlert

Як уже писав Фокус, астрономи всього за 3 години за допомогою потужного радіотелескопа змогли виявити відразу 49 нових галактик. Вчені не очікували знайти таку кількість галактик за настільки короткий час.

Також Фокус писав про те, що майбутня космічна станція компанії Джеффа Безоса пройшла ключові випробування NASA. Міжнародна космічна станція закінчить свою роботу в 2030 році і NASA вкладає сотні мільйонів доларів у розробку її заміни.