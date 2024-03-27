Майбутня космічна станція компанії Джеффа Безоса пройшла ключові випробування NASA (фото)

Міжнародна космічна станція закінчить свою роботу 2030 року і NASA вкладає сотні мільйонів доларів у розробку її заміни.

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Одним із головних кандидатів на заміну Міжнародної космічної станції (МКС) є орбітальна станція Orbital Reef. Над її створенням зараз активно працюють компанії Sierra Space і Blue Origin Джеффа Безоса. У NASA повідомили, що Orbital Reef пройшла 4 ключові етапи в розробці найважливіших технологій. Нещодавні випробування були спрямовані на те, щоб довести, що критично важливі системи працюють належним чином, пише IFLScience.

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Уже за кілька років астронавти та приватні особи зможуть подорожувати в космос і проводити час на приватній орбітальній станції Orbital Reef, яку планують вивести на орбіту в 2027 році. У NASA повідомили, що було проведено важливі випробування систем станції, які довели свою працездатність. Станція Orbital Reef призначена для тривалого проживання астронавтів, проведення наукових досліджень, здійснення торгівлі, а також для космічного туризму.

Космічна станція Orbital Reef. Модель Фото: Blue Origin

NASA виділило Blue Origin і Sierra Space 172 млн доларів США в рамках програми по створенню заміни для МКС, яка повинна бути виведена з експлуатації в 2030 році шляхом зведення її з орбіти і затоплення в Тихому океані. Але NASA фінансує одночасно кілька проєктів зі створення приватних орбітальних станцій, куди космічне агентство продовжить відправляти своїх астронавтів і буде орендувати наукові модулі для проведення досліджень.

Нещодавні випробування, які проводили науковці NASA з системами Orbital Reef, стосувалися очищення, зберігання та переробки повітря і води. Ці системи життєзабезпечення мають працювати згідно зі стандартами, що має найважливіше значення для безпеки астронавтів.

Уже за кілька років астронавти та приватні особи зможуть подорожувати в космос і проводити час на приватній орбітальній станції Orbital Reef Фото: Blue Origin

У космосі нічого не викидають, навіть продукти життєдіяльності людини. Тому повітря необхідно очищати від вуглекислого газу і повертати кисень. Воду, включно із сечею, необхідно збирати, очищати і зберігати. Доставка повітря і води на орбіту є трудомісткою і дуже витратною.

Одна з перевірок працездатності систем майбутньої станції стосувалася здатності фільтрів видаляти шкідливі домішки з повітря. Також учені протестували роботу водної системи. Зокрема перевірили способи очищення води, відновлення води з сечі, а також систему зберігання цієї води.

На МКС є подібні системи, і вони гарантують контроль довкілля і благополуччя астронавтів.

NASA передає нові космічні станції в управління приватним компаніям не просто так. Річ у тім, що обслуговування МКС коштує космічному агентству 3 млрд доларів на рік. Поетами, коли МКС закінчить свою роботу NASA збирається витрачати більше грошей на місячну програму Artemis, яка передбачає будівництво космічної станції на місячній орбіті та бази на поверхні Місяця.

Нещодавнє випробування Orbital Reef, яке провело NASA, було не єдиним успішним цього року. Як уже писав Фокус, у січні пройшло випробування на міцність модуля майбутньої станції під назвою LIFE.

Як уже писав Фокус, створено космічний двигун на термоядерному синтезі, і він уже готовий до польоту. Новий двигун буде використаний у місіях на орбіту вже цього року, він як паливо використовує воду.