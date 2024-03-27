Створено космічний двигун на термоядерному синтезі: він уже готовий до польоту (фото)

Новий двигун буде використаний у місіях на орбіту вже цього року, він як паливо використовує воду.

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Американська компанія RocketStar заявила про створення нового іонного двигуна, який включає в себе термоядерний синтез. Але це не той процес, завдяки якому існує Сонце, хоча завдяки цьому синтезу тяга збільшується на 50%, пише New Atlas .

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60 років тому колишній СРСР відправив космічний апарат "Зонд-2" для вивчення Марса, але ця місія зазнала невдачі, адже за півроку зв'язок із зондом було втрачено. Але цю місію пам'ятають досі аерокосмічні інженери через те, що апарат використовував експериментальні іонні двигуни, які допомагали керувати орієнтацією апарата.

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Ці імпульсні плазмові двигуни мали просту конструкцію з тефлоновою заглушкою на одному кінці трубки, яка складалася з катода й анода. Коли між ними виникала електрика, частина тефлону випаровувалася і це створювало невелику тягу. Подібні двигуни не стали популярними, але інженери не втрачали до них інтерес протягом багатьох десятиліть.

Тепер же компанія RocketStar спільно з Дослідницькою лабораторією ВПС США створила новий космічний двигун, що використовує безнейтронний термоядерний синтез. Можна подумати, що це той самий синтез, який живить наше Сонце і за допомогою якого фізики намагаються отримати безмежну чисту енергію на Землі, але це не так. Цей термоядерний синтез відрізняється від процесу виділення величезної кількості енергії за допомогою синтезу водню в гелій.

FireStar Drive — це імпульсний плазмовий двигун з удосконаленою технологією термоядерного синтезу, який використовує як паливо воду, змішану з бором. Фото: New Atlas

Компанія RocketStar використовує свою версію безнейтронного термоядерного синтезу в двигуні FireStar Drive. Це імпульсний плазмовий двигун з удосконаленою технологією термоядерного синтезу, який використовує як паливо воду, змішану з бором.

Принцип роботи двигуна наступний: коли відбувається зіткнення молекул води й атомів бору, то перші розпадаються і відбувається вихід протонів з високою швидкістю. Потім протони стикаються з атомами бору, відбувається злиття з утворенням дуже нестабільної молекули вуглецю-12. Вона майже одразу ж розпадається на альфа-частинки і ядро берилію, яке, своєю чергою, швидко розпадається на більшу кількість альфа-частинок. Після цього звільняється енергія, яка збільшує тягу на 50%.

Згідно з планом, новий космічний двигун використають у місіях OTV ION Satellite Carrier від компанії D-Orbit, запущених на орбіту в липні та жовтні цього року.

Як уже писав Фокус Індія активно розробляє свій власний космічний літак і нещодавно завершилося вже друге випробування поки що прототипу майбутнього транспортного засобу. За допомогою цього літака Індія планує зробити польоти в космос більш доступними.

Також Фокус писав про те, що в США відбувся успішний випробувальний політ нового надзвукового літака, який є попередником майбутнього великого надзвукового пасажирського авіалайнера. Цей літак дозволить пасажирам набагато швидше переміщатися між континентами, як це раніше було можливо завдяки літаку "Конкорд".