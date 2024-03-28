Космічна золота лихоманка: астрономи всього за 3 години знайшли 49 нових галактик (фото)

Вчені не очікували знайти таку кількість галактик за такий короткий час.

Related video

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, астрономи були здивовані космічною золотою лихоманкою, адже їм вдалося виявити всього за 3 години одразу 49 раніше не відомих астрономічних об'єктів, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Астрономи виявили 49 нових багатих газом галактик за допомогою радіотелескопа MeerKAT, розташованого в Південній Африці. Ця група отримала прізвисько "об'єкти 49-го", що є відсиланням до прізвиська, яке отримали золотошукачі, котрі 1849 року хлинули в Каліфорнію під час Каліфорнійської золотої лихоманки. Їх називали "люди 49-го".

Спочатку астрономи намагалися вивчити газ, з якого виникають нові зірки в одній радіогалактиці, але в підсумку виявили 49 нових астрономічних об'єктів. І зробили вони це під час спостережень, які тривали приблизно 180 хвилин.

49 нових галактик, виявлених радіотелескопом MeerKAT, показані кольоровими контурами: більш червоні кольори вказують на більш віддалені об'єкти, а більш сині кольори показують на більш близькі Фото: space.com

Автори дослідження називають нові галактики із золотими самородками для астрономів. Адже їхнє відкриття таке ж випадкове, як і виявлення перших шматків золота в Каліфорнії 1849 року, що й поклало початок золотій лихоманці в цьому штаті.

За словами вчених, вони не очікували виявити так багато галактик за такий короткий час і дослідити їхнє газове наповнення. Як показує дослідження, багато з відкритих галактик розташовані близько одна до одної і формують групи галактик.

Усі галактики мають різні форми і розміри, але деякі з них особливо вразили астрономів. Наприклад, на одному знімку видно чотири галактики, але три з них пов'язані між собою спільним газом.

Чотири галактики, відкриті MeerKat. Білі контури показують, як далеко простягається газ цих галактик, показуючи, що три з них пов'язані газом Фото: space.com

Астрономи виявили, що в центральній галактиці формується багато зірок і, ймовірно, вона краде газ у своїх галактик-супутників, що спричиняє бурхливе зореутворення. Але цей же процес призводить до того, що інші дві галактики не створюють зірок.

Автори дослідження кажуть, що нове відкриття підкреслює неймовірну міць радіотелескопа MeerKAT. Тож спостереження будуть продовжені й астрономи сподіваються виявити ще більше раніше невідомих багатих газом галактик.

Як уже писав Фокус, виявлено загадкову чорну діру з "гикавкою", яка приховує несподівані компоненти. Вчені вважають, що нове відкриття багато що змінює в розумінні природи надмасивних чорних дір.

Також Фокус писав про ще одне важливе відкриття, яке стосується чорної діри в центрі нашої галактики. Астрофізики змогли виявити приховані викривлені лінії сильного магнітного поля, яке закручується навколо чорної діри Стрілець А*. Виявилося, що таке ж магнітне поле існує і у ще однієї відомої надмасивної чорної діри. Але ці об'єкти дуже різні, що інтригує вчених.