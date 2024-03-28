Найближчий вибух зірки: створено найповніший портрет наднової за всю історію (фото)

Астрономи з'ясували, що відбувалося із зіркою до вибуху і під час смерті.

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Коли вмирають масивні зірки, то вони вибухають надновою, внаслідок чого космос наповнюється найважчими хімічними елементами. Але досі залишаються загадкою умови, які призводять до вибуху зірки. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Nature, вперше змогли створити найбільш повний портрет наднової за всю історію спостережень за цими явищами. Це наднова SN 2023ixf, яка є найближчою надновою до Землі, хоча й виникла вона на відстані 21 млн світлових років у галактиці М101 або Вертушка, пише Phys.

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За останні роки з урахуванням поліпшення телескопів астрономи змогли виявити багато наднових у далеких галактиках і отримали про них більше інформації. Але зрозуміти повністю природу наднової від її початкової стадії до фіналу не вдавалося. Астрономи спочатку спостерігають уже наслідки космічного вибуху, а потім намагаються зрозуміти, що ж сталося до цього на основі вивчення залишку наднової.

Складене зображення, що показує місце розташування наднової SN 2023ixf (найблакитніший об'єкт у прямокутнику) Фото: phys.org

Але автори дослідження за допомогою наземних і космічних телескопів уперше змогли спостерігати за надновою SN 2023ixf, коли її світло виходило з навколозоряної речовини, в якій перебувала зірка, що вибухнула, червоний надгігант. За словами вчених, це відкриття можна порівняти з тим, як поліція прибула на місце злочину в той момент, коли він ще тривав.

Після спостереження вчені вивчили архівні дані за період до загибелі зірки, коли вона ще була червоним надгігантом на останніх стадіях життя. У такий спосіб було створено найповніший портрет наднової за всю історію спостережень, тобто це суміш інформації про останні моменти життя зірки та її смерть.

Галактика Вертушка Фото: NASA

Учені змогли скласти карту двох зовнішніх шарів зірки, що вибухає, і запропонували цікаву гіпотезу. Вивчення навколозоряної речовини, яка була викинута під час вибуху, а також її густини та маси до і після вибуху наднової, створюють суперечності. Тому вчені вважають, що відсутня маса опинилася в чорній дірі, яка утворилася внаслідок смерті зірки, а це зазвичай дуже складно визначити. За словами вчених, це дослідження надає унікальну можливість краще зрозуміти механізми, які призводять до завершення життя зірки та формування чогось нового.

Вибух наднової. Ілюстрація Фото: сверхновая

Але астрономи можливо ніколи не дізнаються, що станеться з матерією, яка складала колишній червоний надгігант. Але більш пізні стадії наднової продовжують існування, а значить нові спостереження можуть дати більш глибоке розуміння природи цих вибухових явищ.

Нагадуємо, що астрономи змогли вперше з'ясувати, з якою швидкістю нейтронні зірки випускають струмені речовини зі своєї поверхні після космічного канібалізму. Це дослідження наближає вчених до розуміння причини появи таких явищ в одних із найщільніших об'єктів у Всесвіті, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що згідно з новим дослідженням, наднова нового типу стала причиною появи унікальної складової в знайденому на Землі метеориті. Ця частинка з'явилася ще до того, як виникла Сонячна система.