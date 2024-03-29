В Тихом океане китов и людей уравняли в правах: на кого животные смогут подать в суд

Лидеры коренных народов Тихоокеанского региона подписали документ, наделяющих китов в океане теми же правами, что есть у людей.

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Король коренного народа маори Новой Зеландии Тухеитиа Паки заявил, что "звук песни кита стал слабее, а среда обитания китов находится под угрозой, поэтому люди должны немедленно действовать. В результате лидеры коренных народов со всего Тихого океана официально ратифицировали He Whakaputanga Moana, пишет IFLScience.

He Whakaputanga Moana — своеобразная Декларация для океана, представляющая собой документ, предоставляющий китам правосубъектность и все вытекающие права. Цель декларации заключается в том, чтобы сделать шаг вперед в попытках сохранения природы, предоставив китам те же права, что и людям.

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Отметим, что в истории Новой Зеландии и не только уже был прецедент. Тогда подобный статус был присвоен реке Уонгануи — фактически сегодня она имеет те же права, что и человек. Простыми словами, если реке будет причинен вред этот случай будет рассматриваться в рамках закона и будет сопоставим с вредом, причиненным человеку. Кроме того такой же статус ранее также получила испанская лагуна, которая теперь фактически может подать в суд на загрязнителей.

Правосубъектность китов может быть такой же, в том числе это касается и права на свободу передвижения, здоровую окружающую среду и способность процветать вместе с человечеством. Организация Conservation International в Аотеароа (Новая Зеландия) также занимается созданием морских охраняемых территорий, где киты могли бы чувствовать себя в безопасности.

Вместе с Кинги Тухеитией лидеры коренных народов с Островов Кука, Тонга, Таити, Гавайев и Рапануи подписали "Хе Вакапутанга Моана" в поддержку предоставления китам статуса юридического лица, а также создания Фонда защиты океана "Хинемоана Хало" для предоставления ресурсов для достижения намеченных в декларации целей. Лидеры тихоокеанских коренных народов также заявили, что готовы сотрудничать с учеными, политиками и всеми, кто считает Тихий океан своим домом.

Популяции китов сильно пострадали из-за китобойного промысла, который, к счастью, был запрещен. С тех пор некоторые виды смогли восстановиться, но несмотря на все усилия, 6 из 13 видов больших китов все еще находятся под угрозой исчезновения. Среди них такие киты, как североатлантические, горбуны и большие синие киты. Основными угрозами для морских гигантов сегодня являются столкновения с лодками, запутывание в рыболовных сетях, а также шум и загрязнение океана.

Лидеры коренных народов надеются, что подписанная ими декларация позволит лучше защитить уязвимые популяции китов. Представители коренных народов также заявили, что человечество больше не может закрывать глаза на проблемы китов, так как эти животные играют важную роль в здоровье всей океанской экосистемы. В результате х исчезновение нарушает хрупкий баланс, поддерживающий жизнь в море.

Если китам будет предоставлена правосубъектность, они присоединятся к таким животным, как кокаиновые бегемоты Пабло Эскобара и пожилой орангутан, освобожденный из плена благодаря своему новому статусу.

Ранее Фокус писал о том, что даже после смерти морские гиганты продолжают "жить" десятилетиями.