У Тихому океані китів і людей зрівняли в правах: на кого тварини зможуть подати в суд

Лідери корінних народів Тихоокеанського регіону підписали документ, що наділяє китів в океані тими самими правами, які мають люди.

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Король корінного народу маорі Нової Зеландії Тухеітіа Пакі заявив, що "звук пісні кита став слабшим, а середовище проживання китів перебуває під загрозою, тому люди повинні негайно діяти. У результаті лідери корінних народів з усього Тихого океану офіційно ратифікували He Whakaputanga Moana, пише IFLScience.

He Whakaputanga Moana — своєрідна Декларація для океану, що є документом, який надає китам правосуб'єктність і всі права, що з цього випливають. Мета декларації полягає в тому, щоб зробити крок уперед у спробах збереження природи, надавши китам ті самі права, що й людям.

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Зазначимо, що в історії Нової Зеландії та не тільки вже був прецедент. Тоді подібний статус було присвоєно річці Уонгануї — фактично сьогодні вона має ті самі права, що й людина. Простими словами, якщо річці буде заподіяно шкоду, цей випадок розглядатимуть у рамках закону, і його можна буде порівняти зі шкодою, заподіяною людині. Крім того, такий самий статус раніше також отримала іспанська лагуна, яка тепер фактично може подати в суд на забруднювачів.

Правосуб'єктність китів може бути такою самою, зокрема це стосується і права на свободу пересування, здорове навколишнє середовище і здатність процвітати разом із людством. Організація Conservation International в Аотеароа (Нова Зеландія) також займається створенням морських територій, що охороняються, де кити могли б почуватися в безпеці.

Разом із Кінгі Тухеітією лідери корінних народів з Островів Кука, Тонга, Таїті, Гаваїв і Рапануї підписали "Хе Вакапутанга Моана" на підтримку надання китам статусу юридичної особи, а також створення Фонду захисту океану "Хінемоана Хало" для надання ресурсів для досягнення намічених у декларації цілей. Лідери тихоокеанських корінних народів також заявили, що готові співпрацювати з вченими, політиками та всіма, хто вважає Тихий океан своїм домом.

Популяції китів сильно постраждали через китобійний промисел, який, на щастя, було заборонено. Відтоді деякі види змогли відновитися, але, попри всі зусилля, 6 із 13 видів великих китів усе ще перебувають під загрозою зникнення. Серед них такі кити, як північноатлантичні, горбачі та великі сині кити. Основними загрозами для морських гігантів сьогодні є зіткнення з човнами, заплутування в рибальських сітках, а також шум і забруднення океану.

Лідери корінних народів сподіваються, що підписана ними декларація дасть змогу краще захистити вразливі популяції китів. Представники корінних народів також заявили, що людство більше не може закривати очі на проблеми китів, оскільки ці тварини відіграють важливу роль у здоров'ї всієї океанської екосистеми. У результаті їх зникнення порушує крихкий баланс, що підтримує життя в морі.

Якщо китам буде надано правосуб'єктність, вони приєднаються до таких тварин, як кокаїнові бегемоти Пабло Ескобара і літній орангутанг, звільнений з полону завдяки своєму новому статусу.

Раніше Фокус писав про те, що навіть після смерті морські гіганти продовжують "жити" десятиліттями.